Steinen/Maulburg. Auf den Höhen lodern am kommenden Wochenende in den Gemeinden Steinen und Maulburg wieder die Fasnachtsfeuer. Rotglühend fliegen die Scheiben zu Tal.

Steinen: Am Samstag, 4. März, wird das Fasnachtsfeuer beim Storchenbänkli in Steinen aufgebaut. Von 9 bis 12 Uhr kann Holz in Form von Baumschnitt angeliefert werden. Das Scheibenfeuer wird am Sonntag, 5. März, entfacht. Abmarsch ist um 19 Uhr ab dem Rathaus in Steinen mit dem Musikverein Steinen. Für das leibliche Wohl sorgt die Narrenzunft Steinen-Höllstein. Scheiben fürs Scheibenschlagen können am Samstag, 4. März, beim Grillstand der Jugendfeuerwehr Steinen bei der Sparkasse erworben werden.

Schlächtenhaus: Wie jedes Jahr veranstaltet die Abteilungswehr Schlächtenhaus das Scheibenfeuer bei der Hofener Kirche. Das Scheibenfeuer findet dieses Jahr bereits am Samstag, 4. März, statt; der Holzstoß wird bei Einbruch der Dunkelheit angezündet. Am Freitag, 3. März, wird ab 14 Uhr Brennmaterial in Schlächtenhaus und Hofen gesammelt. Baumschnitt wird nur gebündelt mitgenommen. Bei größeren Holzmengen bitte vorherige Absprache unter Tel. 0174/2058279.

Hüsingen: Am Samstag, 4. März, wird in Hüsingen wieder das Scheibenfeuer abgebrannt. Abmarsch des Fackelzugs ist um 19 Uhr vor dem Bürgerhaus. Am Feuer sorgt die Abteilungswehr Hüsingen für das leibliche Wohl. Der Scheibenverkauf findet am Mittwoch, 1. März, ab 17 Uhr bei Manfred Sturm statt. Die Feuerwehr wird am Freitag, 3. März, ab 14 Uhr in Hüsingen unterwegs sein, um Brennmaterial für das Scheibenfeuer zu sammeln, das am Straßenrand gebündelt bereitgehalten werden soll. Das Brennmaterial darf nicht ohne vorherige Absprache angeliefert werden.

Hägelberg: Treffpunkt zum Fackelmarsch zum Scheibenfeuer ist in Hägelberg am Samstag, 4. März, um 18.30 Uhr beim Oberdorfbrunnen. An die etwas größeren Kinder werden kostenlos Fackeln verteilt. Ausrichter ist die Abteilungswehr Hägelberg, für das leibliche Wohl sorgen die Düchelstumben.

Endenburg: In Endenburg richtet die Abteilungswehr am Sonntag, 5. März, die Scheibenfeuer in Kirchhausen und Lehnacker aus.

Weitenau: In Weitenau wurde das Scheibenfeuer bereits am vergangenen Sonntag im Friberg abgebrannt.

Maulburg: In Maulburg brennt das Scheibenfeuer am Samstag, 4. März, nach Einbruch der Dunkelheit auf der Haseweid.