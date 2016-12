Im Rahmen ihrer Europatournee gastieren die Maxim Kowalew Don Kosaken am Sonntag, 15. Januar, um 15 Uhr in der Petruskirche in Steinen. Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie einige Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen.

Steinen. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat. Der in Danzig geborene Diplomsänger Maxim Kowalew konnte sich schon im Elternhaus der Musik kaum entziehen. Bereits im frühen Alter von sechs Jahren begann er an einer staatlichen Musikschule Geigenunterricht zu nehmen.

Sein Vater war Pianist und Klavierlehrer, seine Mutter Gesangslehrerin. Dadurch, dass sein Vater russischer Abstammung ist, wurde sein Interesse an der Kultur jenes großen Landes im Osten früh geweckt. Maxim Kowalews Mutter ist gebürtige Deutsche. Sie gab ihm den Blick aus Westen mit auf den Weg.

Als Kind bestaunte der Künstler die Erzählungen, Lieder und märchenhaften Geschichten der Völker des Ostens, besonders die der Kosaken, welche ihn für sein weiteres Leben prägten. Für Maxim Kowalew schon früh fest, dass auch er Musik studieren und eine klassische Gesangsausbildung absolvieren würde. Mit dem Magistertitel beendete er sein Studium an der Musikhochschule in Danzig. Es dauerte nicht lange, bis er eine Vielzahl von Opernengagements erhielt. Seine Karriere setzte er kurz danach in verschiedenen Chören und Volksmusikensembles fort. Er sang unter anderem im Ural- und Wolga-Kosaken- Chor. Als Vorbild fungierte immer der berühmte Dirigent des Don Kosaken-Chores, Sergej Jaroff.

Erst nach seinen internationalen Erfahrungen tat Kowalew 1994 den wohl entscheidenden Schritt seines künstlerischen Lebens und sang in einem Chor, aus welchem sich später die Maxim Kowalew Don Kosaken herauskristallisierten. Maxim Kowalew sieht es bis heute als seine Aufgabe an, russische Melodien zur Freude des Hörers erklingen zu lassen. Dabei ist ihm wichtig, begabten Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihr Talent an die Öffentlichkeit zu bringen.

Karten gibt es im Vorverkauf unter anderem in Steinen bei Bücher und Schreibwaren Ruth Schmitt, bei Aprell-Lauppe, den Geschäftsstellen unserer Zeitung in Lörrach, Schopfheim und Weil am Rhein sowie allen Reservix-Vorverkaufsstellen. Karten kosten im Vorverkauf 19 Euro und an der Tageskasse 21 Euro.