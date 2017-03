Steinen Sanierung liegt gut im Zeitplan

Auf Nachfrage von Rudolf Steck (SPD) bestätigte Simon Prunu vom Bauamt der Gemeinde, „dass die Maßnahmen zur Sanierung des Hebel-Kindergartens gut im Zeitplan und im veranschlagten Kostenrahmen liegen“.

Steinen (hf). Der Bau- und Umweltausschuss des Steinener Gemeinderats entschied in seiner jüngsten Sitzung jeweils einstimmig über weitere Auftragsvergaben für die Sanierung des Hebelkindergartens.

Der Auftrag für Aushub-, Beton- und Maurerarbeiten ging für rund 26 100 Euro brutto an ein Unternehmen aus dem Kleinen Wiesental. Die Kostenschätzung des Architekturbüros hatte bei brutto 28 000 Euro gelegen. Den Auftrag für Zimmer- und Dachdeckerarbeiten vergab der Ausschuss für rund 32 900 Euro an eine Firma in Steinen (Kostenschätzung: brutto 44 850 Euro). Für Trockenbau- und Brandschutzarbeiten erging für rund 20 534 Euro an ein Unternehmen aus Rheinfelden(Kostenschätzung: brutto 24 725 Euro).

Für Malerarbeiten vergab der Ausschuss den Auftrag für rund 31 900 Euro an ein Maulburger Unternehmen. Hier hatte die Kostenschätzung bei brutto 58 650 Euro gelegen. Die Bodenbelagsarbeiten gingen für brutto 19.200 Euro an eine Firma aus Bad Säckingen (Kostenschätzung: brutto 26 565 Euro). Und den Auftrag für Fenster und Türen vergab der Ausschuss für zirka 29 700 Euro an ein Unternehmen aus Steinen (Kostenschätzung: brutto 45 030 Euro).