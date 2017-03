Steinen „Schluss mit jahrelangem Taktieren“

„Lebenskunst ist, Problemen nicht auszuweichen, sondern daran zu wachsen“, meinte der griechische Naturphilosoph Anaximandros. So gesehen müssten die Familien Ahlswede und Nowak wahre Lebenskünstler sein.

Steinen. „Es ist ein Desaster, was hier abläuft“, nimmt Gunnar Nowak kein Blatt vor den Mund. Gemeinsam mit Christian und Ursula Ahlswede liegt er mit der Gemeinde Steinen seit Jahren im Clinch. Gestritten wird darüber, wem der Mischwasserkanal und die Trinkwasserleitung, die die Grundstücke im Oberen Bannweg und im Bannweg durchziehen, gehören, und wer für die Sanierungskosten aufkommen muss.

Während die Gemeinde darauf beharrt, dass die Leitungen in Privatbesitz sind und jede Zuständigkeit von sich weist, behaupten die Grundstückseigentümer das Gegenteil. Die Leitungen seien öffentlich, sehen sie die Gemeinde in der Pflicht. Mittlerweile sind fast 30 Jahre ins Land gegangen, und mit Bürgermeister Gunther Braun ist nunmehr das dritte Gemeindeoberhaupt mit der Angelegenheit befasst.

Die Aktennotizen und Briefwechsel zwischen den Grundstückseigentümern und der Gemeinde füllen inzwischen einen ganzen Ordner, ohne dass man einer Lösung bislang näher gekommen ist. „Schluss mit dem jahrelangen Taktieren“, lautet denn auch eine Forderung der Grundstücksbesitzer, die möchten, „dass bestehendes Recht angewandt wird“.

Als Christian und Ursula Ahlswede 1987 das Haus im Oberen Bannweg bezogen, konnten sie nicht ahnen, welch Ungemach auf sie zukommen sollte. Quer durch das Grundstück verliefen Trinkwasserleitung und Mischwasserkanal. Durch diesen Mischwasserkanal entsorgte die Gemeinde das anfallende Regenwasser. Später schlossen weitere Hausbesitzer an, obwohl dazu, wie Ahlswedes und Nowaks betonen, die rechtliche Grundlage gefehlt habe.

Dass ein defekter Mischwasserkanal, an den noch mehrere andere Häuser und Teile der Oberflächenentwässerung angeschlossen sind, das Grundstück durchzieht, war schon zu Zeiten von Bürgermeister Herbert Stumböck bekannt. Denn schon 1988 hatte ein Unternehmen die Leitung untersucht und die Untersuchung abbrechen müssen, weil ein Weiterkommen nicht mehr möglich war. Wurzeleinwuchs von Nachbars Bäumen hatten den Kanal zu sehr in Mitleidenschaft gezogen.

Die Folgen waren für Gunnar Nowak verheerend. Das Abwasser staute sich zurück, und die Einliegerwohnung wurde unbewohnbar. „Wir konnten nicht mehr auf die Toilette gehen“, erinnert sich Gunnar Nowak. In seiner Not legte der Hausbesitzer auf eigene Kosten einen neuen Abwasserstrang. Seither, so Gunnar Nowak, sei am kaputten Mischwasserkanal herumgeflickt worden; für ihn allerdings dank neuem Anschluss ohne Folgen.

Dass es sich, wie von der Gemeinde begründet, bei dem Mischwasserkanal um eine private Leitung handelt, bestreiten sowohl Ahlswedes als auch Nowaks. Sie beharren darauf, dass dieser Kanal ein öffentlicher sei, weil dieser seit Jahrzehnten für öffentliche Abwasser genutzt werde. Mit der Einleitung eines Gullis werde die Leitung noch lange nicht öffentlich, hatte hingegen seinerzeit Bürgermeister Herbert Stumböck gesagt.

2016, so Gunnar Nowak, sei eine weitere illegal verlegte Leitung von der Gemeinde Steinen genehmigt worden, obwohl diese gewusst habe, dass die bestehende Hauptleitung defekt ist. Die Folge laut Nowak: Abwässer sickern ins Erdreich und Grundwasser.

Dann nahm noch ein Trinkwasserschieber Schaden, mit der Folge, dass täglich 80 000 Liter Trinkwasser verloren gingen. Auch diese Trinkwasserleitung ist in den Augen der Gemeinde privat.

In einem Brief der Gemeinde Steinen ans Landratsamt heißt es, dass sowohl die Trinkwasser- als auch eine Kanalleitung eines Grundstücksnachbarn über die Grundstücke Ahlswede und Nowak zum Bannweg laufen, auf dem Grundstück Ahlswede aber weder eine Grundbuchdienstbarkeit beziehungsweise ein Leitungsrecht eingetragen ist, auf dem Grundstück Nowak aber sehr wohl eine Grunddienstbarkeit besteht. Allerdings räumt die Gemeinde auch ein, dass der Leitungsverlauf ehemals anders vorgesehen war, als er gebaut wurde. Die Trinkwasserleitung sei aber eindeutig privat, beharrt die Gemeinde in dem Schreiben vom Dezember 2016 auf ihrem Standpunkt. Auch beim Mischwasserkanal handelt es sich aus Sicht der Gemeinde um eine Privatleitung, in die später auch kommunale Anschlüsse eingeleitet wurden. Diese Leitung sei desolat und könne aufgrund der Tiefe und des Hangs nur mit enormem Aufwand saniert werden. Gunnar Nowak schätzt, dass locker ein sechsstelliger Betrag erreicht wird.

In dem Schreiben heißt es weiter, dass die Gemeinde versuchen werde, das Problem in absehbarer Zeit zu lösen. Dazu seien mehrere Varianten ausgearbeitet worden. Für die Gemeinde bestehe auf jeden Fall die Möglichkeit, ihre Einleitungen mit begrenzten Mitteln über den Oberen Bannweg zu regeln; sie wolle auch keine weiteren Anschlüsse von Häusern an diese Privatleitung genehmigen.

„Wenn das Landratsamt Lörrach nicht noch die Finger drauf hätte, wäre hier munter gewurschtelt worden“, ist sich Gunnar Nowak sicher. Ihm bleibt nurmehr Galgenhumor: „In Italien dauern Gerichtsfälle so lange, dass man den Enkeln davon erzählt...in Steinen sind es die Urenkel.“

So weit muss es nicht kommen: Man sei auf einem guten Weg, eine Lösung zu finden, so Bauamtsleiter Dietmar Thurn gegenüber unserer Zeitung. Allerdings bedürfe es dazu noch einiger Gespräche, die ihre Zeit bräuchten.