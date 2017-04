Steinen Schnitzen, tanzen und schmieden

Von Katharina Maß

Ein breites und vielfältiges Angebot bietet das Jugendzentrum in Steinen seinen Besuchern. In den Räumen unter der Sporthalle können die Jugendlichen unter anderem schnitzen oder tanzen und Billard spielen. Im Sommer geht die Gruppe oft raus, um zu grillen oder auch mal zu schmieden, und direkt nebenan ist der Skaterplatz.

„Die vergangenen zwölf Jahre sehe ich das JuZ schon als zweites Wohnzimmer, die letzten zwei Jahre war ich hier Bufdi. Ich mag einfach die Möglichkeiten die man hier hat, und das vielfältige Angebot“, erzählt der 27-Jährige Benni. Er sitzt mit einer Gruppe von Jugendlichen – die meisten Besucher des JuZ in Steinen sind zwischen 16 und Mitte 20 – auf einer Bank um ein Lagerfeuer und genießt das sommerliche Wetter. Der Rauch erfüllt die Dämmerung, nahe des Feuers stehen zwei Grills, auf der großen Wiese kicken einige Jungs miteinander.

Das Angebot im Jugendzentrum sei vielseitig, erklärt Jugendpfleger Helmut Kolibaba. In den großen Räumlichkeiten, in denen sich das JuZ seit 1991 befindet, gibt es ein Internetcafé, und die Jugendagentur begleitet Jugendliche und junge Erwachsene bei der Schule, dem Übergang in den Beruf und in der Bewerbungsphase. Ein weiterer Bereich ist der Caféraum. In einer Küche wird gekocht oder auch mal Pizza gemacht, es gibt eine Sofaecke, einen Billardtisch und einen Tischkicker. Im dritten Raum können sich die Besucher austoben. Bei einer Musikanlage können sie tanzen oder sich Handschuhe zum Boxen ausleihen. In einer Ecke liegen Matten auf dem Boden und es gibt auch hier einen Tischkicker sowie Brettspiele.

Weiter geht es mit verschiedenen Werkstätten. In einer Holzwerkstatt können Kinder und Jugendliche etwa drechseln, in der Schnitzwerkstatt Besteck aus Holz herstellen. Wenn es draußen warm ist, wird auch mal geschmiedet.

Außerdem gibt es dann das Spieldorf, bei dem auch viele Jugendliche ehrenamtlich mithelfen. Generell unterstützen fast 30 Jugendliche, die selbst oft auch das JuZ besuchen oder das Spieldorf kennen, Helmut Kolibaba, wie etwa bei dem offenen Kinderangebot, das jeden Mittwoch von 15 bis 17 Uhr stattfindet. Hierbei basteln die Sechs- bis Zwölfjährigen, gehen in die Werkstätten, spielen oder machen auch mal Apfelsaft und gehen Zelten.

Direkt neben den Räumen gibt es zudem einen Skaterplatz. „In Steinen gibt es wenige Plätze, an denen man sich treffen kann, ohne jemanden zu stören. Das fehlt in Steinen einfach. Hier hingegen ist das Umfeld gemütlich und man trifft immer jemanden, mit dem man reden kann, im Sommer sitzen wir auch oft draußen“, sagt ein Besucher.

Das findet auch der siebzehnjährige Justin. Und: „Es gibt auch immer was anderes, wie das Spieldorf, und die Räume haben bei jedem Wetter offen.“

Zu den offenen Treffs kommen durchschnittlich zwischen 30 und 40 Leute. Lukas (23) macht seit acht Jahren beim Spieldorf mit, als Kind besuchte er es, später wurde er Betreuer. „Das hier war schon immer ein Treffpunkt, das man hier auch mal schnitzen und schmieden kann, ist was anderes“, fasst er zusammen. Und auch die zwanzigjährige Nadja findet: „Es ist immer schön hier zusammen zu sitzen und auch mal zu grillen“.