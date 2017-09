Steinen Schülerzahl ist leicht gestiegen

Steinen (hp). Um 7.45 Uhr wird am Montag die Schulglocke für die Klassen sechs bis zehn klingeln, für die Klassen zwei bis vier dann um 8.35 Uhr. Die Einschulung der Fünftklässler erfolgt am Dienstag um 8.30 Uhr, während für die Erstklässler am Donnerstag um 15 Uhr der „Ernst des Lebens“ beginnt. Laut Rektor Stefan Royl hat sich die Schülerzahl mit insgesamt 711 gegenüber dem Vorjahr nur marginal erhöht. An der Grundschule werden 231 Schüler in elf Klassen, in der zehnten Klasse der (auslaufenden) Werkrealschule 18 Schüler und an der Realschule 462 Schüler in 19 Klassen unterrichtet. Wie Rektor Royl sagte, wird es in der Realschule aufgrund der steigenden Anmeldezahl vier fünfte Klassen geben, und in der Klassenstufe sieben wird erstmals eine Lerngruppe gebildet, die in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch auf den Hauptschulabschluss vorbereitet.

Wie es beim Pressegespräch mit Rektor Stefan Royl und den Konrektoren Doris Jaenisch und Jörg Nägelin hieß, streben 82 Schüler der zehnten Klasse den Realschulabschluss an und 18 Schüler der auslaufenden Realschule den Werkrealschulabschluss. Unterrichtet werden die 31 Klassen im kommenden Schuljahr von 63 Lehrkräften, wobei das Kollegium erstmals in mehr als zehn Jahren konstant geblieben ist. Auch wenn sich 63 nach viel anhört, „ein Luxus ist das nicht“, meint Konrektor Jörg Nägelin.