Nachrichten-Ticker

00:15 Generaldebatte im Bundestag - Zieht Schwarz-Rot an einem Strang?

Berlin - Der Bundestag setzt heute die Beratungen über den Haushalt für 2017 mit der sogenannten Generaldebatte fort. Sie ist der Höhepunkt der viertägigen Haushaltwoche des Parlaments. Die Opposition rechnet bei diesem Schlagabtausch traditionell mit der Regierungspolitik ab. Mit Spannung wird aber erwartet, ob sich Union und SPD angesichts zunehmender Konflikte im schwarz-roten Regierungsbündnis ein Jahr vor der Bundestagswahl stärker voneinander abgrenzen werden. Neben Kanzlerin Angela Merkel werden die Fraktionschefs zu Wort kommen.

23:43 Erste Patientin einer Gesichtstransplantation gestorben

Paris - Die weltweit erste Patientin einer Gesichtstransplantation ist gestorben. Isabelle Dinoire sei bereits am 22. April einer langen Krankheit erlegen, teilte die Universitätsklinik im nordfranzösischen Amiens laut Nachrichtenagentur AFP mit. Die von ihrem Hund verletzte Dinoire war 2005 im Alter von 38 Jahren operiert worden. Bei der Operation erhielt sie den unteren Teil des Gesichtes von einer hirntoten Organspenderin. Zehn Monate nach der Operation konnte Dinoire ihre Lippen ganz schließen, nach 18 Monaten wieder normal lächeln.

22:54 Deutsches Kleinflugzeug in Mazedonien verunglückt

Skopje - Ein in Deutschland registriertes Kleinflugzeug vom Typ Piper ist in Mazedonien verunglückt. Die Maschine mit sechs Insassen war in der Nähe der Stadt Veles im Zentrum des Balkanlandes aufgeschlagen und in Flammen aufgegangen, berichteten lokale Medien unter Berufung auf die Behörden. Das Flugzeug sei im norditalienischen Treviso gestartet und auf dem Weg nach Pristina, die Hauptstadt des Kosovo, gewesen. Vier der Opfer sollen Italiener, zwei sollen Kosovaren sein. Die Unglücksursache blieb zunächst unbekannt.

22:52 Dow Jones schließt moderat im Plus

New York - Die Wall Street hat schwachen Konjunkturdaten getrotzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial machte nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende anfängliche Verluste wett und schloss moderat im Plus. Er rückte um 0,25 Prozent auf 18 538 Punkte vor. Der Eurokurs profitierte im New Yorker Handel von den schwachen US-Daten und notierte zuletzt bei 1,1253 Dollar.

22:45 UN-Sicherheitsrat verurteilt Raketentest Nordkoreas

New York - Der UN-Sicherheitsrat hat den jüngsten Raketentest Nordkoreas scharf verurteilt. Damit habe das Land gegen zahlreiche Resolutionen des Gremiums verstoßen, hieß es in einer Mitteilung des Rates. Zuvor hatten die 15 Mitglieder bei einer Sitzung in New York über den Konflikt beraten. Bei mehreren Zusammentreffen zu dem Thema in den Wochen zuvor hatte es keine Einigung auf eine gemeinsame Mitteilung gegeben. Nordkorea hatte gestern nach Angaben Südkoreas seine Tests mit ballistischen Raketen fortgesetzt.