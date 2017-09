Steinen Schulbeginn in Weitenau

Steinen-Weitenau. An der Nachbarschaftsgrundschule Weitenau-Wieslet fängt die Schule wieder an. Für die Klassen zwei bis vier beginnt der Unterricht am Montag, 11. September, um 9.15 Uhr in den bisherigen Klassenzimmern. Die Klassen zwei und drei werden in Weitenau und Klasse vier in Wieslet unterrichtet. Die Erstklässler beginnen ihr Schuljahr am Samstag, 16. September, um 10 Uhr mit dem Schulanfangsgottesdienst in der Kirche in Hofen. Gegen 11 Uhr werden die Kinder ihr Klassenzimmer in Weitenau beziehen und ihre erste Unterrichtsstunde erleben.