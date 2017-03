Steinen (os). Mit lautem Wehklagen vor dem Rathaus, einem Trommelwirbel Uwe Graulis von der Guggemusik Halli Galli Steinen und der Schlüsselrückgabe an Bürgermeister Gunther Braun klang am Aschermittwoch die Fasnacht aus.

Nur wenige Stunden Schlaf gefunden hatten die Narren nach der Teilnahme am Benefizkonzert der Guggemusik Halli Galli Steinen (wir berichten noch) und dem Beizenbummel Dienstagnacht. Trotzdem waren sie am Aschermittwoch wieder früh auf den Beinen, um Punkt 10 Uhr, angeführt von Kanzelar Jürgen Schlecht, die Rathaustreppen hinauf ins Sitzungszimmer zu steigen. Dort erwartete Bürgermeister Gunther Braun bereits die Gäste.

Das Gemeindeoberhaupt vernahm von Jürgen Schlecht, dass man sich nur ungern von der Macht trenne, aber alles eben seine Zeit habe. Die Fasnacht sei bestens gelaufen, so Schlecht, auch dank der guten Zusammenarbeit mit der Verwaltung und dem Bürgermeister. Gunther Braun freute sich über das Lob, das er gerne an seine Mitarbeiter weitergebe. Ihm habe es Spaß gemacht, an den diversen Veranstaltungen teilzunehmen. Die Steinener Fasnacht bringe Heiterkeit und Frohsinn ins Dorf, so Braun.

Kanzelar Jürgen Schlecht wollte den Rathausschlüssel nicht ohne Weiteres zurück- geben, sondern rechnete dem Bürgermeister die während der Kampagne angefallen Kosten hoch. Deshalb sei die Gemeindekasse, die man am „Schmutzige Dunschdig“ an sich genommen habe, nun noch leerer als zuvor. Den Fehlbetrag von einer Milliarde wolle er bis zur nächsten Fasnacht deutlich reduzieren, versprach Braun und nahm den Schlüssel und anstelle der Gemeindekasse einen Schuldschein entgegen.

Der Höllsteiner „Frosch“ Rudi Lieber von der Frösche-Clique Höllstein regte an, den Sitzungssaal im noch zu bauenden Rathaus ebenerdig anzulegen, um den Narren die Schlüsselrückgabe zumindest körperlich etwas zu erleichtern – seelisch sei das Ganze ohnehin schwer genug zu verkraften.

Rudi Lieber, Oliver Knob­lich und Rene Trinler sangen aus voller Brust das Fasnachtslied, dann labten sich die Narren und der wieder in Amt und Würden befindliche Bürgermeister, ehe sich die „Trauergäste“ mit leicht heiser gehauchten Schlachtrufen und Trommelwirbel auf den Geschäfts- und Beizenbummel nebst anschließendem Heringsessen im „Ochsen“ begaben.