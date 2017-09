Steinen „Schule ist wie `ne große Tüte“

Landauf, landab werden dieser Tage Erstklässler eingeschult. Stellvertretend für die Schulen in Steinen und Maulburg besuchten wir am Donnerstag die Einschulungsfeier am Meret-Oppenheim-Schulzentrum in Steinen.

Steinen (hp). „Herzlich willkommen“ stand in großen Lettern an der Stirnseite der Aula des Meret-Oppenheim-Schulzentrums, in der Rektor Stefan Royl und Konrektor Jörg Nägelin die Erstklässler nebst einer stattlichen Zuschauerkulisse begrüßen konnten. Eltern, Großeltern, Paten und Freunde waren gekommen, um beim großen Tag der Mädchen und Jungen, die ab sofort die Schulbank drücken werden, dabei zu sein. Damit die Einschulung unvergessen bleibt, zückten nicht wenige ihre Smartphones, Tablets, Kompakt- oder Spiegelreflexkameras. Rechtzeitig zur Feierstunde riss auch die Wolkendecke auf, die Sonne durchflutete mit ihren Strahlen die Aula und sorgte für das richtige Licht.

„Herzlich willkommen, ihr lieben Leute. In unsrer Schule begrüßen wir euch heute“, sangen die Zweitklässler, ehe Rektor Stefan Royl („Toll, dass ihr da seid“) die Erstklässler begrüßte. Unbekanntes Terrain ist die Schule für die ABC-Schützen dank der Kooperationslehrerinnen Martina Gebhart und Kathrin Krauße, die den Kontakt zu den Kindergarten und den künftigen Erstklässlern geknüpft haben, nicht. Für beide Frauen gab es als Dankeschön ein Blumengebinde.

Mit den Liedzeilen „Alle Kinder lernen lesen. Indianer und Chinesen. Selbst am Nordpol lesen alle Eskimos. Hallo, Kinder jetzt geht’s los“, machte der Chor von Hebelkindergarten, Kindergarten „Berghüsli“ Hägelberg, Köchlin-Kindertagesstätte und Fröbelkindergarten Lust auf die Schule. Musikalisch und thematisch knüpfte der Grundschulchor unter der Leitung von Hermann Schneider an: „Die Schule ist wie ’ne große Tüte, da ist viel drin für mich. Das ist mal süß und das ist mal sauer, ganz genau wie ich.“

Danach begann mit der Klasseneinteilung für die Mädchen und Jungen der sogenannte Ernst des Lebens. Und nicht nur die Kinder hatten ihre Schultüten im Arm, Konrektor Jörg Nägelin bedachte auch die Klassenlehrer mit Schultüten. Die Klasse 1a folgte Sebastian Schleicher, die Klasse 1b Ellen Zähringer und die Klasse 1c Stefan Rosenfelder auf dem Weg ins Klassenzimmer. Dort hatten Eltern noch einmal Gelegenheit, Smartphone oder Kamera für ein Erinnerungsfoto zu zücken. Apropos Erinnerung: Rektor Stefan Royl ermunterte die Kinder dazu, besonders gelungene Schularbeiten als Erinnerungsstück aufzubewahren, so wie er es mit einem Schreibheft (das er zum Beweis hochhielt) getan habe.