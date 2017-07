Steinen Seniorenrat oben auf Agenda

Steinen (jab). Jenseits der Millioneninvestition für die großangelegte Sanierung der Sporthalle (wir berichteten) beschäftigten sich der Steinener Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag mit etliche weiteren Themen.

Cornimont-Brunnen

Ein nachdrückliches Dankeschön schickte Christoph Gebhardt (CDU) in Richtung Verwaltung: Im Bauausschuss in der vergangenen Woche hatte Gebhardt den unansehnlichen Zustand des Brunnens am Cornimontplatz beklagt. Kurz darauf war offenbar bereits ein Putztrupp zugange. „Das ging ruckzuck“, anerkannte Gebhard.

Baugrundstücke

Vorfahrt für die Innenverdichtung: Mit einer Änderung des Bebauungsplanes Bündenfeld/Vordere Neumatt schafft die Gemeinde Bauplatz für zwei Einfamilienhäuser in der Neumatt. Für ein Haus besteht bereits eine konkrete Bauabsicht. In dem 1971 aufgestellten Bebauungsplan ist die weitläufige Fläche neben dem bestehenden Mehrfamilienhaus für Garagen und Stellplätze reserviert; genutzt wird sie bislang zu großen Teilen als Garten. Um die dergestalt „untergenutzte“ Fläche (Zitat Planer Till O. Fleischer) für den Wohnbau zu aktivieren, wird auf dem Areal ein neues Baufenster ausgwiesen. Die Einfamilienhäuser dürfen maximal zwei Vollgeschosse haben; ein Satteldach ist Pflicht. Der Gemeinderat schickte den Änderungsentwurf einstimmig in die Offenlage.

Seniorenrat

Bei der auf Antrag des Gemeinderates geplanten Gründung eines Seniorenrates können Gemeinde und -rat auf Schützenhilfe „von oben“ rechnen: Der Kreisseniorenrat habe Unterstützung bei der Einrichtung des neuen Organes angeboten, berichtete SPD-Sprecher Rudi Steck. Die Gemeinde ihrerseits habe in Sachen Fördergelder und Beratung bereits Kontakt zum Landratsamt aufgenommen, ergänzte Bürgermeister Gunther Braun und versicherte, dass der Seniorenrat oben auf der Agenda stehe. „Das Thema liegt mir sehr am Herzen.“

Flüchtlingsunterkunft

Informationen zur Situation in Sachen Flüchtlingsunterbringung im Ort wünschte sich Gisela Wilms (SPD). Neben der Gemeinschaftsunterkunft interessiere dabei auch das für die Anschlussunterbringung genutzte Pflüger-Haus. Bürgermeister Braun sagte einen entsprechenden Bericht zu.