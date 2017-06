Steinen Sich mit dem eigenen Leben auseinandergesetzt

Wiesental. Vierundzwanzig Jugendliche aus Schopfheim, 13 aus Hausen und elf aus Höllstein bereiteten sich an zwei Samstagen und einem Wochenende mit Übernachtungen auf den Empfang der Firmung vor.

So setzten sie sich mit ihrer eigenen Person, ihrem bisherigen Lebens- und Glaubensweg, mit der Person und dem Wirken Jesu, ihren Kirchen-erfahrungen und mit dem apostolischen Glaubensbekenntnis sowie mit ihren eigenen Hoffnungen und Glaubensfragen auseinander und natürlich auch mit dem Wirken des Heiligen Geistes und der Feier der Firmung.

Darüber hinaus waren sie gefordert, sich bei mindestens einer Vorbereitung für einen Gottesdienst im Rahmen der Firmvorbereitung einzubringen, wie zum Beispiel für den Eröffnungsgottesdienst der Firmvorbereitung, einen Dekanatsjugendgottesdienst, den Jugendkreuzweg oder einen Entscheidungsgottesdienst. Zusätzlich gab es noch einen Versöhnungsabend (ohne Vorbereitung durch Jugendliche).

Folgende Projekte wurden von den Jugendlichen umgesetzt: klassischer Kuchenstand für Projekte, ein Kuchenstand, um einen Spiele-Vormittag und Nachmittag (inklusive Essen) für Flüchtlingskinder zu finanzieren und zu veranstalten, Spielenachmittag für Erstkommunionkinder, Besuch mit Maltesern im Seniorenheim und Mithilfe bei der Programmgestaltung, Mithilfe beim Sammeln von Waren vor einem Lebensmittelladen für den Tafelladen ebenso wie eigenständiges Sammeln von Waren mit Kuchenverkauf nach einem Gottesdienst in der Gemeinde.

Vier junge Erwachsene wurden auf Dekanatsebene ebenfalls auf die Firmung vorbereitet und empfangen die Firmung mit. Die gleichen Themen wurden auf einer viertägigen Wanderung mit Rucksack, Schlafsack und Isomatte von 14 Jugendlichen aus den drei Pfarreien erarbeitet; Wegstrecken je zwischen zwölf bis 20 Kilometer. Übernachtet wurde in einem Gemeindehaus, in der Arche in Dornach, wo es auch Begegnung mit Behinderten gab. Dort nahmen die Jugendlichen und ihre Begleiter auch an einem ökumenischen Gottesdienst mit einem indischen Jesuitenpater teil, der in der Liturgie auch zwei Gebete tanzte, und in dem auch Behinderte bei der Liturgie mitwirkten.

Anschließend gab es in dortigen Räumen Begegnung und Kennenlernen der sozialen Projekte. Die Jugendlichen halfen zudem beim Abbau. Die dritte Übernachtung fand in einem Jugendhaus mit Betten statt, und als Abschluss gab es die Wanderung bei der ökumenischen Gemeinschaft von Beinwil.

Weitere Informationen: Die Firmgottesdienste werden am 1. Juli in Schopfheim und am 2. Juli in Höllstein, jeweils um 10 Uhr, gefeiert. Im Anschluss an den Gottesdienst ist noch ein formloses Zusammentreffen mit den Firmspendern mit Getränken auf dem Kirchplatz vorgesehen.