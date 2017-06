Steinen Siegtreffer in letzter Minute

Die B 1-Junioren haben in ihrem letzten Saisonspiel den Bezirkspokal in einem dramatischen Spiel geholt.

Steinen-Höllstein. Das Bezirkspokalfinale der B-Junioren war die Wiederholung des Spiels vor zwei Jahren. Es standen sich in Waldshut die Mannschaften des FC Steinen-Höllstein und des FC Tiengen gegenüber.

Wie auch vor zwei Jahren, behielten die Steinener die Oberhand und dies auch in letzter Minute. Der FC Steinen spielte zu Beginn taktisch klug, unterband das Pressing des Gegners und konnte schon nach wenigen Minuten die Führung erzielen. Dann schlug das Pech zu: Innerhalb von wenigen Minuten mussten verletzungsbedingt drei Spieler ausgewechselt werden. Die Ordnung ging verloren, und Tiengen schaffte es innerhalb kurzer Zeit, den Rückstand in einen 3:1-Vorsprung zu verwandeln. So ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Bei sehr warmen Temperaturen kämpfte sich der FC Steinen, auch aufgrund der hervorragenden Kondition und Moral, zurück ins Spiel. Der Anschlusstreffer gelang nach 53 Minuten. Die Trainer stellten die Mannschaft auf volle Offensive um. So konnte fünf Minuten vor dem Ende der Ausgleich erzielt werden.

Die mitgereisten Fans stellten sich schon auf eine Verlängerung ein, da gelang Matthias Argast in der letzten Minute der Siegtreffer. Stolz nahmen die Spieler die Medaille und den Pokal in Empfang. Den Trainern Peter und Daniel Maggi war der Stolz ebenfalls anzusehen. Sie blicken auf eine sehr erfolgreiche Historie beim FC Steinen zurück.

Vor zwei Jahren gelang der Mannschaft (C-Junioren) der Aufstieg in die Landesliga und der Gewinn des Bezirkspokals. In der darauffolgenden Saison erspielte man sich die Vizemeisterschaft in der Landesliga.

In dieser Saison stiegen die B-Junioren souverän in die Landesliga auf und gewannen zum Abschluss den Bezirkspokal.