Am Samstag, 4. Februar, unternimmt die Skiabteilung des TuS Höllstein eine Ski- und Snowboardausfahrt in das Skigebiet von Damüls-Mellau.

Steinen-Höllstein. Busabfahrt ist am 4. Februar um 6 Uhr morgens beim Schwimmbadparkplatz in Steinen, Ankunft in Mellau etwa um 9 Uhr. In dem Skigebiet gibt es laut Pressemitteilung des TuS Höllstein für jede Könnerstufe und jeden Anspruch etwas Passendes. Wer Interesse an der Fahrt hat oder noch weitere Informationen benötigt, auch zu den Fahrt- und Liftkosten, kann sich im Internet (www.tus-ski. de) oder unter Tel. 0172/7616213 informieren; auch über weitere Wintersportveranstaltungen. Es werden auch für die späteren Ausfahrten schon Anmeldungen entgegengenommen.