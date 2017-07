Steinen „Sommer-Special“ prägt das Fest

Steinen-Weitenau (os). Das Motto wurde treffend gewählt: „Sommer-Special“ und ein „heißes Dorffest wie an Strand und Meer“ heißt es beim Weitenauer Dorffest. Und das fand in 34. Auflage bei herrlichem Sommerwetter eine enorm große Besucherresonanz an den ersten zwei von drei Tagen.

Darauf habe man gehofft, sagte am Samstag bei der offiziellen Eröffnung mit Fassanstich Ortsvorsteherin Freya Bachmann, ehe sie dem seit rund einem Jahr amtierenden Chef der „Chloster Wittnauer Mühlichnächt“, Adrian Strittmatter, dessen ersten Fassanstich bei einem Dorffest überließ. Diesen absolvierte der junge Mann kurz, zackig und fehlerlos. Die Ortsvorsteherin hatte darauf hingewiesen, dass es eine Foto-Ecke gibt, auf der man sich im Sommer-Strand-Ambiente ablichten lassen kann, dass die Dorffest-Gemeinschaft ein umfangreiches Speisen-Angebot, heuer auch dem Motto „Sommer“ durch passende Spezialitäten geschuldet, biete und es dazu viel musikalische Unterhaltung und vor allem die Möglichkeit zum Gespräch gebe. Die Ortsvorsteherin bat die Festgäste noch um Nachsicht mit dem Personal. Es könne angesichts des sich abzeichnenden Massenandrangs an Gästen zu gewissen Wartezeiten kommen. Die überbrücke man vorzugsweise mit den Tischnachbarn plauschend, meinte Freya Bachmann.

Und die Hoffnungen auf tolles Festwetter, guten Besucherzuspruch sowie auf nachsichtige Gäste gingen in Erfüllung. Schon als Adrian Strittmatter, umgeben von den Vorsitzenden der anderen mitwirkenden Vereine und Gemeinschaften aus dem Dorf, zur Tat und damit zum Bierfass geschritten war, fanden sich auf dem Rathausplatz kaum noch freie Sitzplätze. Ebenso unter den beiden Festzelt-Dächern oder unter den Kastanien etwas abseits. Der Besucherzuspruch kam nicht nur aus dem Dorf. Auch aus der Nachbarschaft, aus den Dörfern der Einheitsgemeinde Kleines Wiesental, aus Steinen, Schlächtenhaus und Endenburg sah man Familien und Freunde beisammen sitzen, gemütlich plauschen und sich an Speis und Trank aus der Dorffestküche laben. Gastgeber sind auch in diesem Jahr die Mitglieder von Turn-und Sportverein, Ortschaftsrat, Harmonikaorchester, Gesangverein, „Chloster Wittenauer Mühlichnächt“, Feuerwehr, Frauenverein und „Kulturaktion 90“.

Am gestrigen Sonntag fand das Fest bei anhaltend schönem Sommerwetter seine Fortsetzung mit dem Dorffest-Gottesdienst von Pfarrer Christoph Heuberger. Der Musikverein Gresgen gestaltete im Anschluss das Frühschoppenkonzert. Am Sonntagnachmittag konzertierte das Handharmonikaorchester und abends gab es ein besonderes Sommer-Special, eine kleine Show mit Wettspielcharakter, an der sich auch Bürgermeister Gunther Braun beteiligte.

Am heutigen Montag beginnt man um 11.30 Uhr mit dem Mittagessen. Nachmittags ist Senioren-Hock ab 14.30 Uhr und es gibt Spiele für die Jungmannschaft. Nach dem frühabendlichen Handwerkerhock gibt es ab 19 Uhr Musik mit „Nimm 3“ und dazwischen wird die Tombola verlost.