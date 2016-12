Bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung verabschiedete der Gemeinderat am Dienstagabend den Haushalt für das Jahr 2017 und die Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020.

Steinen. Sonderschichten mussten die Gemeinderäte kurz vor Weihnachten einlegen, um den Haushalt wunschgemäß noch in diesem Jahr verabschieden zu können. Standen in der vergangenen Woche die Zahlen im Mittelpunkt der Debatte, waren es diese Woche die Stellungnahmen der Fraktionen. Und was Bürgermeister Rainier König im vergangenen Jahr nicht gelang, schaffte sein Nachfolger Gunther Braun in diesem Jahr: Der Haushalt wurde von allen Fraktionen mitgetragen; lediglich zwei Ratsmitglieder der Gemeinschaft für ein lebenswertes Dorf enthielten sich (Roland Räuber) beziehungsweise votierten dagegen (Willibald Kerscher).

Rechnungsamtsleiterin Christine Höhner präsentierte noch einmal die Eckdaten des Haushalts, die zwar schlecht, aber nicht so schlecht wie im Vorjahr sind. Rund 1,7 Millionen Euro will die Gemeinde 2017 in Hochbaumaßnahmen investieren, 3,2 Millionen in den Tiefbau und rund 194 000 Euro in bewegliches Anlagevermögen.

Ohne Rücklagenentnahmen (520 000 Euro) und Darlehensaufnahmen sind die Investitionen nicht zu stemmen. Für die Wasserversorgung werden kommendes Jahr rund 1,6 Millionen Euro, für die Abwasserentsorgung knapp 1,2 Millionen Euro und für den Kernhaushalt gut 2,6 Millionen Euro benötigt. Bürgermeister Braun sprach mit Blick auf die dünne Personaldecke von einem Kraftakt, den Haushaltsplan wunschgemäß noch vor Weihnachten zu verabschieden. Zu den Schwerpunkten im kommenden Jahr zählt Bürgermeister Braun die Besetzung der vakanten Stellen in der Verwaltung und die Entwicklung Steinens: Stichwort „Alte Weberei“.

Darüber hinaus gelte es, begonnene Projekte abzuschließen beziehungsweise voranzubringen. Dabei hätten die Erfahrungen der vergangenen Jahre gezeigt, dass für Baumaßnahmen mehr Zeit eingeplant werden muss. Die Folge: Geld das für Maßnahmen eingestellt worden war, musste auf die Folgejahre übertragen werden. Während das Feuerwehrgerätehaus in Höllstein und das Dorfgemeinschaftshaus in Hägelberg vor der Vollendung stehen und die Sanierung des Hebelkindergartens zu den Sommerferien abgeschlossen sein soll, wird mit der Sanierung der Sporthalle in den Sommerferien begonnen; spätestens zum Schuljahresbeginn 2018/2019 soll sie wieder zur Verfügung stehen.

Mit Blick auf den Haushalt sagte Gunther Braun, dass man in Zukunft wirtschaftlicher agieren, die Einnahmeseite stärken und die Ausgaben an diese Entwicklung anpassen müsse.