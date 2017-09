Steinen „Soziale Berufe brauchen mehr Personal“

Steinen. Mehr als 30 Interessierte folgten im Mühlehof den Vorträgen des SPD-Bundestagskandidaten Jonas Hoffmann und der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Marion Caspers-Merk zum Thema Rente und Pflege.

„Auch bei Rente und Pflege verändert die Digitalisierung vieles. Sie hat darum das Potenzial, auch einiges zu verbessern“ stellte Jonas Hoffmann in seinem Beitrag in den Mittelpunkt. Soziale Berufe, wie etwa die Pflege, bräuchten mehr Personal. „Wenn durch die Digitalisierung Arbeitsplätze wegfallen, könnten Menschen etwa in der Pflege neue Berufschancen erhalten“, so Hoffmann. Hierfür sei aber eine Bezahlung wichtig, von der eine Familie ernährt werden könnte.

Caspers-Merk skizzierte die Entstehung der Pflegeversicherung und bemerkte: „Damals wie heute sind wir entschieden für die Menschen und für die Gesellschaft. Wir übernehmen Verantwortung und stehen auch über unseren Parteiinteressen.“ Die Diskussion war geprägt von einem breiten Spektrum an Fragen. Ob etwa auch Beamte in die Rente einzahlen sollten und wie mehr Gerechtigkeit in der Krankenversicherung zwischen privater und Gesetzlicher Krankenversicherung erreicht werden könne, wurden die Politiker gefragt. Hoffmann wie Caspers-Merk betonten, dass man das langfristige Ziel vor Augen haben müsse, aber auf dem Weg nichts übes Knie brechen dürfe. „Wir reden bei der Krankenversicherung über Strukturen, die 125 Jahre gewachsen sind. Da kann man nicht alles sofort vollständig verändern“, sagte Marion Caspers- Merk und ergänzte, es sei wichtig mit kleinen aber entschiedenen Schritten zu beginnen, wie etwa der Wahlfreiheit von Beamten in Hamburg in die gesetzliche oder private Krankenversicherung einzuzahlen. Zum Schluss sagte Hoffmann, dass sich auch junge Menschen über Pflege und Rente schon früh Gedanken machen sollten.