Steinen. Am 20. Februar startet die Volkshochschule Steinen ins Sommersemester: Mehr als 120 Weiterbildungsangebote für Alt und Jung wie Fitness-, Entspannungs- und Gesundheitskurse, Kochkurse, Sprachkurse, Computer- und Software-Workshops oder praxistaugliche Vorträge sind im Angebot, teilt die VHS in einem Schreiben mit. Gerade im Gesundheitsbereich seien die Kurse schnell ausgebucht, so VHS-Leiterin Ute Kröger.

„Wir laden ein, sich auch dann bei uns zu melden, wenn der Wunschkurs schon voll ist. Wenn es irgendwie geht, stellen wir gerne einen weiteren auf die Beine – oder können ein ähnliches Angebot empfehlen.“

Gesellschaftstanz, Line Dance und Disco Fox werden im Rahmen einer Kooperation mit der Tanzschule Kandern hier vor Ort in Steinen durchgeführt. Am 20. Februar startet „Musical Dance“ für alle, die Freude an Tanz und Bewegung haben und sich auch in Gesang und Schauspiel ausprobieren möchten.

Der Kurs Orientalischer Tanz wird in guter Tradition von „Soumeya“ durchgeführt.

Rückentraining, Gymnastikkurse, Fitness von Aroha bis Zumba, Yoga und Entspannungsprogramme wie Atmen, Autogenes Training oder Progressive Muskelentspannung laden dazu ein, etwas für sich zu tun.

Einige Sprachkurse beginnen schon im Februar: Bei Muttersprachlerin Helen Hughes wird am Dienstagmorgen in angenehmer Atmosphäre über aktuelle Themen aus der Weltgeschichte in englischer Sprache diskutiert, ebenso wie im Kurs von Gudrun Greiwe. In einer Kleingruppe können am Mittwochabend Vokabeln und Grammatik aufgefrischt werden.

Mit dem Frühling wird auch die Kreativität geweckt: Schneidern, Malen, plastisches Gestalten und vieles mehr stehen auf dem Programm.

Alle Kurse können online unter www.vhs-steinen.de gebucht werden. Anmeldung ist auch unter Tel. 07627/910086 möglich.