Steinen Steinen soll zur Gastgemeinde werden

Steinen. Zum Jahreswechsel 2017/2018 findet in Basel das europäische Jugendtreffen der Taizé-Gemeinschaft statt. Die evangelische, evangelisch-lutherische und die römisch-katholische Kirchengemeinde will Steinen dafür zur ökumenischen Gastgemeinde machen. Eine Gastgemeinde erklärt sich bereit, teilnehmende Jugendliche von Donnerstag, 28. Dezember, bis Montag, 1. Januar, bei sich aufzunehmen.

Benötigt werden in Steinen zwischen 50 und 100 Schlafquartiere. Die Teilnehmer bringen einen Schlafsack mit und benötigen etwa zwei Quadratmeter trockenen Fußboden pro Person. Aufgenommen werden sollten mindestens zwei Jugendliche pro Quartier, heißt es in einer Mitteilung. Die Gasteltern sollten den Jugendlichen außerdem vier Mal ein Frühstück und am 1. Januar ein Mittagessen anbieten.

In den Gastgemeinden findet der Empfang der Jugendlichen am 28. Dezember, das Morgenprogramm am 29., 30. und 31. Dezember und die Neujahrsfeier in der Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar statt.

Wer ein Quartier zur Verfügung stellen kann, meldet sich bei Peter Meyer in Höllstein, der die Quartiersuche koordinieren wird. Meyer ist unter Tel. 07627/3138 oder per E-Mail (phmey@web.de) erreichbar. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.taizebasel.ch.