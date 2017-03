Steinen Stühlerücken im Führungsgremium

Von Stephanie Senn

Großes Stühlerücken im Führungsgremium des Turnvereins Hüsingen: Nach 14 Jahren im Vorstand legte Urgestein Gerhard Eiche bei der Generalversammlung im Bürgerhaus sein Amt nieder und übergab die sportliche Leitung an Ramona Millmeier.

Steinen-Hüsingen. 2016 war ein gutes Jahr für den Turnverein Hüsingen. Der Verein, der aktuell 375 Mitglieder (142 Aktive, 233 Passive) sowie 46 Ehrenmitglieder umfasst, bietet diesen ein breites Angebot und ist dabei auch noch äußerst erfolgreich.

Dies belegten die Berichte der Übungsleiter, zu denen neuerdings auch Julian Urschel gehört, der seine Prüfung erfolgreich abgelegt hat. Das Jugendturnen musste Ende 2016 eingestellt werden, da Julia Schäfer nicht mehr als Übungsleiterin zur Verfügung stehen konnte. Hier gibt es aber Aussichten für ein neues Angebot für die Altersgruppe. Nicht ganz so gut sieht es mit der Abteilung Geräteturnen aus, hier wird immer noch nach einem Übungsleiter gesucht.

Besonders aktiv war der Lauftreff mit seinen um die 15 Mitgliedern im Alter von 15 bis 59 Jahren. Diese nahmen erfolgreich an diversen Laufveranstaltungen teil, wie zum Beispiel dem Swissalpine Marathon in Davos, dem Aletschgletscher-Halbmarathon, dem Berlin-Marathon, dem Stadtlauf Lörrach oder dem Genusslauf in Müllheim, bei dem das Team mit 16 Teilnehmern einen Mannschaftssieg einfahren konnte.

Im Oktober war Hüsingen der Austragungsort für die Gaumeisterschaften im Schleuderball und Steinstoßen. Nicht ganz so gut lief die Veranstaltung „Tanz in den Mai“, bei dem der Verein finanziell gesehen draufzahlte, da die Gäste ausgeblieben waren. Eine Weiterführung sei daher fraglich.

Einen großen Teil der Sitzung nahmen die Neuwahlen ein, bei denen Ortsvorsteher Holger Sutter die Wahlleitung übernahm. Während Robert Klatt (Vorsitzender Neue Medien) und Schriftführerin Brigitte Schäfer erst im nächsten Jahr zur Wahl stehen, konnte Dirk Vogel als Vorsitzender der Administration in seinem Amt bestätigt werden. Gerhard Eiche, der auf eine schöne Zeit beim Turnverein zurückblickte, fand es an der Zeit, jemand anderen ans Ruder zu lassen. Ihm folgt Ramona Millmeier, die sehr engagiert die Gruppe Mutter-Kind-Turnen und inzwischen auch „Fit am Abend“ leitet, das sie im vergangenen Jahr von Christel Kessler übernommen hat.

Ebenfalls lange Jahre im Vorstand hatte Sonja Hässler gewissenhaft ihr Amt als Kassiererin versehen, das sie nun zur Verfügung stellte. Ihre Nachfolgerin ist Alexandra Birkel. Ebenso neu als Beisitzer gewählt wurden Kathrin Hauger-Schweigler (zwei Jahre), Julian Eiche sowie Su-

sanne Urschler-Müllner (ein Jahr), dazu Jörg Mazur, der bereits im letzten Jahr gewählt wurde. Der Dank des Vorstandes ging an alle ausscheidenden Mitglieder für ihr Engagement für den Verein, vor allem aber auch an die zahlreichen Helfer, die vor und hinter den Kulissen für das gute Gelingen der TV-Veranstaltungen sorgen. Genauso zahlreich wie die Neuwahlen gab es auch Mitglieder zu ehren.

Für 30 Jahre Passivmitgliedschaft bekam Jutta Heft eine Vereinsnadel in Silber verliehen. Mit einer Vereinsnadel in Gold wurden Hermann Hloch, Siegfried Richwalsky, Peter Schöpflin und Gabi Schuler-Strittmatter für ihre 40-jährige Passivmitgliedschaft geehrt. Stolze 50 Jahre Passivmitgliedschaft und somit die Ernennung zum Ehrenmitglied erreichten Waldtraud Kirchhofer, Iris Rohde, Leo Scheller, Magdalena Semling und Gisla Tornow.