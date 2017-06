Steinen Tafeln für den Naturlehrpfad

05:23 Confed Cup: Härtetest für DFB-Auswahl gegen Chile

Kasan - Härtetest für die DFB-Auswahl gegen Chile: Am zweiten Spieltag in der deutschen Gruppe B könnte beim Confederations Cup eine Vorentscheidung Richtung Halbfinale fallen. Das junge Team um Kapitän Julian Draxler misst sich im WM-Stadion von Kasan mit Chile. Bundestrainer Joachim Löw hatte den Südamerikameister um Bayern-Profi Arturo Vidal im Vorfeld zu seinem Favoriten auf den Titelgewinn ernannt. Löw baut die Mannschaft etwas um. Neu ins Tor rückt Marc-André ter Stegen. Auch Kapitän Draxler, Jonas Hector, Shkodran Mustafi und Joshua Kimmich sollen zum Einsatz kommen.

04:48 Macron setzt vor EU-Gipfel auf Bündnis mit Deutschland

04:44 Spekulationen über mögliche neue Abschiebungen nach Afghanistan

Berlin - Trotz der Krisenlage in Afghanistan könnte nach Medienberichten in der kommenden Woche erneut ein sogenannter Abschiebeflug in Richtung Kabul starten. Nach übereinstimmenden Berichten von NDR und Spiegel Online sollen am Mittwoch abgelehnte Asylbewerber - in diesem Falle Straftäter, Gefährder oder Menschen, die ihre Identität nicht verraten wollen - von Leipzig nach Afghanistan geflogen werden. Offiziell bestätigt ist das nicht. Wegen der wiederholten Anschläge in Kabul waren die umstrittenen Abschiebungen nach Afghanistan auf Eis gelegt worden.