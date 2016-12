Steinen-Hägelberg. Zum dritten Mal studierte ein Team vom Haus Frieden mit Hägelberger Kindern ein Krippenspiel ein, um es an Heiligabend aufzuführen. In diesem Jahr wurde das Krippenspiel laut Pressemitteilung zu einer „tierischen Geburtstagsfeier für Jesus“.

Politisch hochaktuell machten sich der Ochse und die anderen „normalen“ Stalltiere Gedanken darüber, wo die vielen im Zuge der Volkszählung zugereisten anderen Tiere Unterschlupf finden würden. Schnell war ihnen klar: In unseren Stall darf nicht jeder rein.

Mitten in diese Streitigkeiten erschienen Maria und Josef, die in der Nacht nicht nur ihr Kind bekommen hatten, sondern am nächsten Tag noch jede Menge Besuch anzogen: Hirten und Könige ehrten das Kind und brachten weitere Unruhe in den Stall. Nach anfänglichem Unmut näherten sich die Tiere in einem ruhigen Moment der Krippe und erkannten die Besonderheit des Kindes, das Frieden und Liebe ausstrahlen.

Solcherart von Jesus berührt, schafften es die Tiere, sich der gemeinsamen Aufgabe zu stellen, dem Kind und dessen Eltern Gutes zu tun.

Es war bewundernswert, wie die vier- bis elfjährigen Kinder ihre Rollen auswendig gelernt hatten und vor Eltern, Verwandten, den Gästen und der Hausgemeinde spielten. Auch Eltern ließen sich engagieren und trugen mit wunderschönen selbst gebastelten Masken und Kostümen zu dem gelungenen „Stallgeflüster“ bei.

In der anschließenden Andacht griff der neue Hausvater von Haus Frieden, Otto Hug, den Gedanken der Tiere auf, das Kind und dessen Eltern zu beschenken. „Die Geschenke, die Gott durch seine Menschwerdung an Weihnachten macht, sind unter anderem Freude, Frieden und Hoffnung – auch und gerade in der aktuellen Hoffnungslosigkeit. Das größte Geschenk ist die Einladung, Jesus die eigene Herzenstüre zu öffnen und mit Gottes Hilfe hoffnungsfroh durchs Leben und auf die Ewigkeit zuzugehen“, so Hug. Herzlicher Beifall belohnte am Ende des Gottesdienstes alle Akteure.