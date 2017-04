Steinen Tipps von der Polizei zum Rad(eln)

Nachrichten-Ticker

14:13 BVB-Präsident Rauball: Bartra hat Operation "gut überstanden"

Dortmund - Der beim Sprengstoffanschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund verletzte Marc Bartra ist auf dem Wege der Besserung. "Er hat die Operation gut überstanden", sagte BVB-Präsident Reinhard Rauball. Der Dortmunder Abwehrspieler hatte sich gestern Abend einen Bruch der Speiche sowie Fremdkörper-Einsprengungen am rechten Handgelenk zugezogen. Der Spanier wurde unmittelbar nach dem Vorfall operiert. In Saison dürfte für den 26-Jährigen aber voraussichtlich gelaufen sein.

14:12 Merkel: "Widerwärtiger" Anschlag auf BVB-Bus - Telefonat mit Watzke

Berlin - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund als widerwärtige Tat verurteilt. In einem Telefonat mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke habe sie dem Trainerstab, der Mannschaft und den Fans alles Gute gewünscht, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Sie habe ein großes Lob an die Fans beider Mannschaften und an die Polizei ausgesprochen. Sie sei wie viele Millionen Menschen entsetzt. "Das ist eine widerwärtige Tat", sagte Seibert. Man könne nur erleichtert sein, dass es nicht noch schlimmere Folgen gegeben habe.

14:11 Bundesanwaltschaft: Verdächtiger nach BVB-Anschlag festgenommen

Karlsruhe - Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem Anschlag auf den BVB-Mannschaftsbus einen Verdächtigen festgenommen. Insgesamt gebe es zwei Verdächtige, sagte die Sprecherin der Bundesanwaltschaft, Frauke Köhler, in Karlsruhe. Sie sprach von einem terroristischen Hintergrund der Tat und möglichen islamistischen Bezügen.

14:04 Polizei verspricht größtmögliche Sicherheit beim BVB-Spiel

Düsseldorf - NRW-Innenminister Ralf Jäger verspricht den Fans beim Stadionbesuchern bei Borussia Dortmund größtmögliche Sicherheit. "Wir haben die Polizeikräfte in Dortmund für heute Abend noch mal deutlich erhöht", sagte Jäger in Düsseldorf. Wegen der erhöhten Sicherheitsvorkehrungen sollten die Fans auf keinen Fall Taschen und Rucksäcke mit zum Stadion bringen. Vom Bundesinnenministerium in Berlin hieß es, man habe keine Informationen, die für eine besondere Terror-Bedrohungslage sprechen. Bundesinnenminister Thomas de Maizière werde beim Spiel aus Solidarität dabei sein.

13:57 Koptische Kirche in Ägypten sagt nach Anschlägen Osterfeiern ab

Kairo - Als Reaktion auf die schweren Anschläge auf die christliche Minderheit in Ägypten hat die koptische Kirche in dem Land die Osterfeiern abgesagt. Die traditionellen Gottesdienste würden Ostersonntag nicht stattfinden, berichtete die staatliche Zeitung "Al-Ahram". Zwei verheerende Bombenangriffe am Sonntag auf Kirchen im Norden des Landes mit mehr als 40 Toten hatten die koptische Minderheit im Land schwer getroffen. Die Terrormiliz IS reklamierte die Taten für sich. Die Regierung des Landes ordnete den Ausnahmezustand an, um weitere Anschläge zu verhindern.