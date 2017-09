Steinen Touren mit dem Fahrrad halten fit

Steinen-Hüsingen (w). „So fit bin i jetz au nümmi“, meint die Jubilarin, wenn man sie auf ihr junges Aussehen anspricht. Denn Barbara Rogg feiert heute in der Adelhauserstraße in Hüsingen ihren 80. Geburtstag.

Dass sie noch so beweglich ist, dafür tut Barbara Rogg einiges. Die beiden Hunde von Tochter Michaela und Enkelin Lea sorgen dafür, dass sie mit ihnen Gassi gehen muss. Und dann sind da natürlich die Fahrradtouren, die sie mit Ehemann Willi mit dem Pedelec macht. Und einmal die Woche geht die Jubilarin zur Rückengymnastik des Turnvereins in die Halle. Zudem singt Barbara Rogg gerne. Nach vielen Jahren aktiver Mitgliedschaft im Gesangverein trifft sie sich nun nur noch monatlich mit den ehemaligen Sängerinnen zum gemütlichen Singen und zur Unterhaltung.

Nach Hüsingen kam Barbara Rogg 1969, zuvor lebte sie im Elternhaus ihres Ehemanns in Karsau, den die gelernte Verkäuferin bei der Sonnwendfeier der Naturfreunde in Gersbach kennengelernt hatte. Ihre Kinder- und Jugendzeit verbrachte die gebürtige Karlsruherin in Lörrach. Dort hat sie fast alle Schulen von Stetten bis Tumringen gesehen. Umständehalber mussten die Volksschulklassen immer mal wieder umziehen, so war sie auch im damaligen Gymnasium, dem jetzigen Dreiländermuseum im Burghof und im jetzigen Hans-Thoma-Gymnasium. Es schloss sich die einjährige Haushaltsschule an und ein halbes Jahr im Haushalt, bevor sie bei „ACV“ in Basel, der jetzigen „Coop“, einem Lebensmittelgeschäft, ihre Ausbildung zur Verkäuferin absolvierte. Mit 19 Jahren heiratete die Jubilarin Willi Rogg, mit dem sie vergangenes Jahr diamantene Hochzeit feierte.

Die drei Kinder Pedro, Renate und Michaela schenkten ihr sechs Enkelkinder. Sie profitierten einige Male vom Hobby der beiden Großeltern: Ferien mit dem Wohnwagen. Ruhe und Entspannung findet das Paar am liebsten zuhause im gemütlichen Wohnzimmer.