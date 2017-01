Im Alter von 84 Jahren ist einen Tag vor Dreikönig der frühere Gemeinde- und Ortschaftsrat Karl Glaser gestorben.

Steinen-Hägelberg (hp). Über Jahrzehnte hat Karl Glaser das bürgerschaftliche Leben seines Heimatorts gefördert; dafür wurde er 1998 von Bürgermeister Herbert Stumböck mit dem Bürgerteller der Gemeinde Steinen geehrt.

Federführend bei der Antragstellung, Karl Glaser den Bürgerteller zu verleihen, war der Gesangverein. Der Verein, dessen Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzende Karl Glaser zeitweise war, ernannte ihn bereits 1977 zum Ehrenmitglied. Ehrenmitglied war Karl Glaser auch im Turnverein Hägelberg, dem er ab 1951 angehörte. Genauso wie Gesangverein und Turnverein lernte die Freiwillige Feuerwehr Hägelberg Karl Glaser schätzen. Ihr gehörte er ab 1950 an, bis er nach 40-jährigem Dienst Anfang der 90er Jahre in die Altersmannschaft eintrat. Daneben war Karl Glaser auch kommunalpolitisch engagiert. So gehörte er von 1968 bis 1974 dem Gemeinderat des damals noch selbstständigen Hägelberg an und bis 1975 dem Übergangs-Ortschaftsrat. Von 1980 bis 1994 vertrat Karl Glaser im Ortschaftsrat die Interessen der Bürger. Der Gemeindetag Baden-Württemberg verlieh ihm für seine langjährige kommunalpolitische Tätigkeit 1994 die Ehrenmedaille.

Die Beerdigung findet am kommenden Mittwoch, 11. Januar, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Hägelberg statt.