Turbulent gings mal wieder zu in der altehrwürdigen Fest- und Sporthalle des Dorfes. Wie schon so oft. Aber jedermann weiß: Wenn es besonders heftig wird, hat der Turn- und Sportverein Weitenau irgendwie seine Hände und Füße im Spiel.

Steinen-Weitenau (hjh). Wie am Samstag, als die traditionelle Feier zum Ende eines einmal mehr sehr erfolgreichen Sportjahres über die Bühne ging und die komplette Rasselbande um das Team des Vorsitzenden Hanspeter Dürr mal so richtig ausgelassen zeigen durfte, was sie übers Jahr unter den Fittichen der Betreuer, Übungsleiter und Helfer so alles treiben.

Und was soll man sagen? Das „Phänomen Weitenau“, das viele der Feste in diesem lebhaften Dorf so einzigartig zu machen versteht, trieb – mit etwas Verspätung – auch heuer wieder große bunte Blüten. Es schien, als würde ein loderndes Feuer in den Jungs und Mädels brennen. Und zwar nicht nur bei ihren Auftritten, sondern auch in den Phasen dieses perfekten Abends, in denen sie Pause hatten und zusehen durften, was die anderen vom Stapel ließen.

Schon beim Kooperationschor Grundschule-Gesangverein, den Astrid Nübling unter ihren Fittichen hat, gabs für die kleinen Akteure kein Halten mehr. Als dann über 30 Kids der TuS-Kinderturngruppen zusammen mit ihren Übungsleiterinnen Sabine Läuger, Christiane Pfanstiel, Tanja Asal, Tanja Wöfle, Eveline Dürr und Miriam Czupalla nach einer zünftigen Eröffnungsfeier das olympische Feuer zündeten und unter den fünf Ringen auf dem Weg zu den Goldmedaillen sämtliche Disziplinen aus Rio noch einmal Revue passieren ließen, war es um Eltern, Großeltern, Verwandte und Bekannte im Saal geschehen. Begeistert honorierte das Publikum den vergnügten Rundgang durch die Wettkampfstätten, die nach dem Vorbild von Rio in „Wittnau 2016“ aufgebaut worden waren, um dort Werbung zu machen für „eine neue Welt“, in der sich die Knirpse sichtbar wohl fühlten.

So wohl wie danach die Ringer-Akrobaten, denen Volker Dürr, Stephan Müller, Marc Sutter, Gurbed Idig und Hanspeter Dürr mit großen Erfolg die Grundlagen des Kampfsports Ringen beizubringen versuchen. Mit schwungvollen Aufwärmübungen bereiteten sich die Mädchen und Jungen auf das Kraft-Projekt „Pyramidenbau“ vor, mit dem sie bei dieser Feier seit Jahren glänzen dürfen, weil es da ausnahmsweise mal nicht um Schulter- und Punktsiege geht. Davon haben sie ja bekanntlich übers Wettkampfjahr verteilt sehr viele eingeheimst, wie Hanspeter und Volker Dürr betonten, als sie die besten aus den Reihen des Nachwuchses auszeichneten. Punktbester Ringer in der Mannschaftsrunde 2016 – die Jugend der RG Weitenau-Wieslet ringt in der höchsten Klasse und hat, so Dürr, die Klasse auch gehalten, obwohl das Team altersmäßig derzeit im Umbruch sei – waren Simon Leisinger, Jannis Hug, Noah Dürr, Jonas Vogt, Marek Läuger, Hannes Neumann und Noah Kiefer. Und als fleißigsten Trainingsbesucher hob Volker Dürr seinen Schützling Philipp Mast aufs Podest, ehe Hanspeter Dürr die Werbetrommel rührte, und Menschen, die sich dazu durchringen könnten, dem Verein als Übungsleiter(in) unter die Arme zu greifen, bei einer manchmal nicht ganz so einfachen ehrenamtlichen Arbeit einen Heidenspaß versprach.

Solch ausgelassenen Spaß hatten schließlich die Gäste beim Spektakel „Skifoan“ (zu Deutsch Skifahren), zu dem sich die Aktivringer der WKG in Winterklamotten gequält hatten, um die Freuden des Winters auf den weißen Pisten elegant, leichtfüßig und schwungvoll beschreiben zu können. Auch sie hatten sich den Klamauk redlich verdient. Denn sie beendeten die Ringer-Saison mit neuem Trainerteam immerhin auf Rang drei, was besonders bemerkenswert ist, weil es sich bei diesem Team um die jüngste Aktivmannschaft handelte, die von der WKG jemals in eine Punkterunde geschickt wurde.

Gefeiert wurde das am Ende auch vom „Panik-Orchester“, den „TuS-Oldies“ Heiko Bregger, Jörg Bregger, Bernd Asal, Rolf Asal und Rainer Dürr, die mit Liedern und Songs glänzten, die zu ihren Jugendzeiten modern gewesen sein dürften und mit denen sie ihre Fans unter anderem mitnahmen „über die Wolken“, in denen die Freiheit als grenzenlos gilt.