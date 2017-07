Steinen Umtriebig und aktiv im Ruhestand

Am heutigen Samstag wird Hildolf Schwald 65 Jahre alt. Der frühere Gesamtwehrkommandant der Feuerwehr Steinen zeichnete maßgeblich für die Anpassung der Wehr an die heutige Zeit verantwortlich und ist trotz des sogenannten Ruhestandes alles andere als untätig.

Von Heiner Fabry

Steinen. Hat er früher sein Leben in der Feuerwehr in den Dienst seiner Mitbürger gestellt, so wirbelt er auch heute weiter an verschiedenen Stellen im Bereich des Ehrenamtes, und seinen Feuerwehrkameraden steht er nach wie vor noch jeden Tag zur Seite.

Man kann nicht mit Hildolf Schwald sprechen, ohne dass bald die Rede auf die Feuerwehr kommt. In die Jugendwehr trat er im Jahr 1967 ein und wurde 1970 von der Feuerwehr Steinen in den Aktivdienst übernommen. Dort kümmerte er sich – neben seinem Dienst als Feuerwehrmann – vornehmlich um die Jugendarbeit in Steinen und im Landkreis. Als in Steinen ein Verantwortlicher für das Amt des Gesamtkommandanten gesucht wurde, drängten sich die Bewerber nicht gerade um die Aufgabe. Schließlich sprach der Steinener Bürgermeister Johannes Pflüger im Jahr 1985 Hildorf Schwald direkt an und fragte ihn, ob er das Amt nicht selbst übernehmen wollte. Nach reiflicher Überlegung sagte Hildolf Schwald zu – und übernahm damit eine Aufgabe, die ihn die kommenden 35 Jahre voll in Anspruch nehmen sollte.

Hildolf Schwald, der seine berufliche Laufbahn als Werk- und Berufschullehrer für Chemiefachberufe in der Chemie in Basel begonnen hatte, gestaltete die Feuerwehr um, führte sie in eine Zeit neuer technischer Möglichkeiten. „Als ich 1970 in die Aktivmannschaft der Feuerwehr übernommen wurde, hatten wir zwei Feuerwehrfahrzeuge, ein Löschfahrzeug und einen Mannschaftswagen. Dazu kam ein Unimog, der von Privat zur Verfügung gestellt wurde“, erinnert er sich. Heute gibt es im Zentralort sieben Fahrzeuge und 13 in der Gesamtwehr, dazu Spezialgeräte wie die Drehleiter, Spreizer, Scheren und Atemschutzgeräte. „Die Anforderungen an die Feuerwehr sind viel größer und anspruchsvoller geworden“, erklärt Hildolf Schwald. Besonders erwähnenswert ist für den ehemaligen Kommandanten, dass er bei Bürgermeistern und Gemeinderäten immer auf die volle Unterstützung rechnen konnte. „Für uns in der Feuerwehr war und ist besonders wichtig, dass wir in der Gemeindepolitik Rückhalt für unsere Forderung erhalten haben, alle Ortsteilwehren zu erhalten und weiter zu fördern“, so Hildolf Schwald.

Im Jahr 2015 übergab Hildolf Schwald das Amt des Gesamtwehrkommandanten an seinen Stellvertreter Walter Bachmann, mit dem er seit Jahren eng zusammengearbeitet hatte. Damit ging für Steinen zwar eine Ära zu Ende, für Hildolf Schwald aber endete damit keineswegs sein Engagement für die Feuerwehr. Mit dem Ruhestand gehört er zwar der Altersmannschaft an, „ich stehe der Wehr aber weiterhin zur Verfügung“, berichtet der ehemalige Kommandant. Er nimmt zwar nicht mehr an aktiven Einsätzen teil, übernimmt aber täglich die Telefonbereitschaft und stellt den jüngeren Kameraden seine Erfahrung zur Verfügung.

Bei einem so arbeitsreichen und verantwortungsvollen Leben ist es schwer vorstellbar, dass Zeit für etwas anderes als die Feuerwehr bleibt. Andererseits hat Hildof Schwald schon bei seiner Verabschiedung erklärt: „Einfach nur zu Hause herumsitzen, das kann ich nicht.“ Also hat er sein ehrenamtliches Engagement wieder intensiviert. Seit Jahren ist er in der Rumänienhilfe aktiv, hat sich wesentlich für die Flüchtlingshilfe in Steinen engagiert und unterstützt Vereine und Initiativen für die Partnerschaft mit der Partnergemeinde Cornimont, die ihm besonders am Herzen liegt.

Seinen Geburtstag wird Hildolf Schwald im Kreis von Verwandten und Freunden feiern. „Es soll kein großes Fest wie zu meinem Fünfzigsten werden“, schmunzelt der Jubilar – „das hebe ich mir für den Hundertsten auf.“