Steinen Unfall im Kreisel: Blechschaden

Steinen. Auf der B 317 beschädigte am Mittwoch um 11.25 Uhr ein Sattelzug beim Einfahren in den Kreisel einen sich rechts von ihm befindlichen Dacia. Beide Fahrzeugführer hatten laut Polizei zuvor auf den beiden Fahrspuren nebeneinander gewartet. Der Lkw-Fahrer fuhr dann in den Kreisverkehr ein und übersah einen Mercedes Vito. Dessen Fahrer leitete eine Vollbremsung ein, gleichzeitig versuchte der Lkw-Fahrer, einen Unfall zu vermeiden, indem er seinen Sattelzug nach rechts zog. Dabei drückte der Auflieger den Dacia gegen den rechten Bordstein und beschädigte dessen gesamte linke Fahrzeugseite, so dass ein Sachschaden von 8000 Euro entstanden sein dürfte. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten (Tel. 07627/970250) zu melden.