Steinen „Unsichtbare Höchstleistung“

Steinen. An der Veranstaltungsreihe „Lebensfreude trotz Demenz“ im Landkreis Lörrach beteiligen sich auch der Mühlehof und die Seniorengenossenschaft Steinen. Am Mittwoch, 4. Oktober, spricht um 19.30 Uhr die Gerontologin Susanne Frank aus Basel zum Thema „Unsichtbare Höchstleistung – Pflege von Menschen mit Demenz durch Angehörige“. Susanne Frank hat vielseitige praktische Erfahrungen und schult Pflegepersonal in erlebensorientierten Pflege- und Betreuungsmodellen. Im Vortrag geht die Referentin auf die Situation der Pflege von demenzerkrankten Menschen ein, die in der Häuslichkeit versorgt und gepflegt werden. Susanne Frank zeigt Entlastungsmöglichkeiten auf, um eine möglichst lange häusliche Versorgung zu sichern. Der Eintritt ist frei.