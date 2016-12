Nachrichten-Ticker

22:57 Polnisches Flugzeug wegen Bombendrohung nach Prag umgeleitet

Prag - Wegen einer Bombendrohung hat ein Flugzeug mit rund 160 Passagieren an Bord auf dem Weg von Spanien nach Polen außerplanmäßig eine Sicherheitslandung in Prag eingelegt. Die Polizei habe den Mann, der die Drohung geäußert hatte, überwältigt und festgenommen, sagte der tschechische Innenminister Milan Chovanec vor Ort dem Nachrichtensender CT24. Der Verdächtige werde verhört. Es handele sich um einen polnischen Staatsangehörigen. Ein Sprengstoffkommando durchsuchte das Flugzeug der "Enter Air", das auf dem Weg von Las Palmas auf Gran Canaria nach Warschau war.

22:55 Führende deutsche Mitglieder der Colonia Dignidad verurteilt

Santiago de Chile - Chiles Oberster Gerichtshof hat in letzter Instanz drei Deutsche wegen ihrer Führungsrolle in der berüchtigten früheren Siedlung Colonia Dignidad verurteilt. Sie hätten sich der Bildung einer kriminellen Vereinigung schuldig gemacht. Das Gericht erhöhte deshalb das zuvor von einem Berufungsgericht festgelegte Strafmaß für Kurt Schnellenkamp, Gerhard Mücke und Karl van den Berg um je ein Jahr auf nun fünf Jahre. In der heute "Villa Baviera" genannten Anlage kam es ab 1961 zu systematischem Kindesmissbrauch. Der BND wusste seit 1966 von "KZ-ähnlichen" Methoden.

22:48 Dutzende nehmen bei Trauerfeier Abschied von Zsa Zsa Gabor

Beverly Hills - Dutzende Menschen haben bei einer Trauerfeier in Beverly Hills Abschied von der Schauspielerin und Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor genommen. "Lebewohl meine Liebe" stand auf einem Foto Gabors neben weißen Rosen in der Church of the Good Shepherd, als Pater Ed Benioff den katholischen Gottesdienst leitete. Die im früheren Österreich-Ungarn geborene Berühmtheit, die weniger für ihre Filme als für ihre Ehen mit reichen Männern bekannt war, war am 18. Dezember mit 99 Jahren gestorben. Gabor sei eine Hollywood-Ikone gewesen, aber auch ein sehr mitfühlender Mensch, sagte Benioff.

22:44 Putin will keine US-Diplomaten ausweisen - Trump lobt ihn

Moskau - Nach der Ausweisung russischer Diplomaten aus den USA wegen angeblicher Hackerangriffe setzt Kremlchef Wladimir Putin auf Deeskalation und verzichtet vorerst auf Gegenmaßnahmen. "Wir werden niemanden ausweisen", sagte der russische Präsident in Moskau. Der designierte US-Präsident Donald Trump lobte ihn für diesen Schritt. Amtsinhaber Barack Obama hatte mit ungewöhnlich harten Sanktionen auf angebliche Hackerangriffe während des US-Präsidentschaftswahlkampfes reagiert. Die US-Behörden werfen Russland vor, mit Cyberattacken auf Computer der demokratischen Partei Donald Trump geholfen zu haben.

22:08 UN-Sicherheitsrat will Samstag über Syrien-Resolution abstimmen

New York - Der UN-Sicherheitsrat will morgen über eine Resolution zur bereits in Kraft getretenen Feuerpause und Gespräche über einen Friedensplan in Syrien abstimmen. Das sagte Russlands UN-Botschafter Witali Tschurkin nach einer Sitzung des Gremiums hinter verschlossenen Türen in New York. Russland und die Türkei hatten die Waffenruhe zwischen der syrischen Regierung und mehreren Rebellengruppen ausgehandelt. Die Türkei unterstützt in Syrien sunnitische Rebellen, Russland den Präsidenten Baschar al-Assad.