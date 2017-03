Steinen Unterricht in zwei Sprachen

Von Heiner Fabry

Kurz vor dem möglichen Schulwechsel angehender Fünftklässler laden die weiterführenden Schulen der Region Kinder und Eltern zu Tagen der offenen Tür ein, um auf ihre verschiedenen Angebote, auf unterschiedliche Schul- und Unterrichtsformen und deren Besonderheiten zu informieren.

Steinen. Am Meret-Oppenheim-Schulzentrum in Steinen waren Interessierte zum „Tag der gläsernen Schule“ eingeladen, um einen tieferen Einblick in die Angebote von Realschule und Werkrealschule zu erhalten. Und natürlich sollte bei den angehenden Fünftklässlern Lust auf Schule geweckt werden.

Schulleiter Stefan Royl begrüßte die zahlreich erschienen Kinder, Eltern und Verwandten. Mit einem schwungvollen Auftakt stimmten die Schulband, die Tanzgruppe der Klasse 5 a sowie eine Percussiongruppe aus der Kooperation mit der Musikschule die Gäste auf einen informativen und unterhaltsamen Nachmittag in der Schule ein.

Stefan Royl weckte in seiner Einleitung besonderes Interesse auf den bilingualen Zug, bei dem auch in den Sachfächern der Unterricht sowohl in Deutsch wie in Englisch abgehalten wird. Für Kinder und Erwachsene waren in den verschiedenen Klassenräumen Workshops in den Bereichen Medien, Technik, Physik und Chemie vorbereitet, an denen die Kinder teilnehmen konnten. In der „Schulstraße“ im Erdgeschoss wurden begleitende Angebote wie Schulsozialarbeit, die Schulsanitäter und die Austauschprogramme mit Frankreich und den USA vorgestellt.

Zusätzlich bot der Elternbeirat den Eltern ergänzende Informationen zum Schulbetrieb, Ganztagsschulangebot und zu möglichen Abschlüssen und Weiterbildungsmöglichkeiten an.