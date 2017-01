Bilanz zog der Musikverein Höllstein am Samstagabend im Rahmen seiner Generalversammlung im Vereinsheim der Kleintierzüchter.

Steinen-Höllstein (hjh). „Anfangs hatte ich große Zweifel, ob ich den Aufgaben, die da auf mich zukamen, gewachsen bin. Aber: Trotz anfänglicher Schwierigkeiten habe ich zunehmend Spaß daran gefunden, den Musikverein zu führen“, bekannte die Vorsitzende Julia Looser nach ihrem ersten Jahr an der Spitze des Musikvereins.

Rückschau

Julia Looser übernahm also eine große Verantwortung, als sie den Vorsitz in Höllstein übernahm. Und es machte ihre Arbeit nicht leichter, als Mitte des Jahres Dirigent Ingo Ganter „aus persönlichen Gründen“ den Taktstock niederlegte. Im Gegenteil. Das Schiff, auf dem sie nach Heike Brinkhaus` Rückzug am Ruder stand, begann zu schlingern. Aber die junge Dame hatte Glück. Ein – wie sie bei der Jahreshauptversammlung am Samstag im Vereinsheim der Kleintierzüchter betonte – „großartiges Vorstandsteam“ stärkte ihr den Rücken. Und die Herrschaften hatten das Glück der Tüchtigen: der bis zu Ganters Ausscheiden aktive Vizedirigent Marco del Giudice stellte sich als Dirigent zur Verfügung (er wurde inzwischen vom Orchester bei einer Enthaltung einstimmig in diesem Amt bestätigt) und rettete damit unter anderem das Jahreskonzert, das dem Musikverein acht neue Passiv- und drei zusätzliche Aktivmitglieder bescherte.

Übungsstunde

Es nahm oder nimmt also wieder Fahrt auf, das sanierte Vereinsschiff, auf dem die Besatzung zum Jahresende hin auch noch Ingo Ganter von der Aufgabe entband, das noch von Heike Brinkhaus installierte Ausbildungsorchester (HABOS) zu leiten. „Ingo Ganter wollte die Probenabende von Freitag weg verlegen. Das aber hätte zur Folge gehabt, dass einige der Jungen nicht mehr hätten mitmachen können“, schilderte Julia Looser.

Dirigent Marco del Giudice stellte sich auch für die Ausbildung der HABOS zur Verfügung, und Mario del Giudice steht seinem Sohn künftig als Vizedirigent zur Seite. Für Ehrenmitglied Karl-Friedrich Hug ein weiterer Grund, am Ende den Vorstand, der das alles ohne viel Lärm wieder auf die Reihe brachte und dabei laut Kassierer Andreas Lindenmaier noch kohlrabenschwarze Zahlen schrieb, gebührend zu loben: „Es hat mir und vielen anderen auch sehr imponiert, dass auch ein relativ kleiner Verein Großes leisten kann.“ Damit unterstrich Hug auch das Lob von Bürgermeisterstellvertreter Rudolf Steck, der zusätzlich die „vorbildliche Jugendarbeit“ des Musikvereins rühmte und das Lob mit der Hoffnung verband, dass die hervorragende Kooperation mit der Schule auch in Zukunft fortgesetzt wird.

Ausblick

Schriftführer Michael Freund reihte die Aktivitäten des Orchesters, darunter ein bemerkenswertes Doppelkonzert bei den Freunden in Dittwar,

„Fisch und Meer“

sowie das erfolgreiche Jahreskonzert im Dezember aneinander, das heuer selbstverständlich wieder auf dem Programm steht. „Es wird wunderbar“, versprach Julia Looser, wollte das Motto aber nicht verraten: „Das wird eine tolle Überraschung für unsere Gäste“, machte sie neugierig auf das Ende des laufenden Jahres, in dem der Musikverein bei seinen übrigen traditionellen Veranstaltungen zugunsten der Musik kleinere Brötchen backen will.

Der „Bayrische Frühschoppen“ macht Platz für ein großes Fest für die Jugend und „Fisch und Mehr“ fällt um einiges kleiner aus.