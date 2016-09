Am Sonntagabend kam es auf der B 317 zwischen Lörrach-Brombach und Steinen-Höllstein zu einer Verfolgungsfahrt. Steinen-Höllstein. Kurz nach 19.30 Uhr sichtete eine Polizeistreife nach einem Hinweis bei Brombach einen unterschlagenen Mietwagen vom Typ Audi A4 Avant. Als der Audi-Fahrer das Polizeifahrzeug sah, gab er Gas und flüchtete in Richtung Steinen. Hierbei überholte er laut Polizeibericht mehrere Fahrzeuge auf riskante Art und Weise, so dass entgegenkommende Autofahrer abbremsen mussten. Beim Kreisverkehr in Steinen bog der Audi-Fahrer nach Höllstein ab und fuhr in die Rathausstraße. Dort ließ der Fahrer den Audi stehen, setzte seine Flucht zu Fuß fort und entkam. Die Polizei stellte den Audi sicher und ließ ihn abschleppen. Die Polizei sucht nun nach Autofahrern, die am Sonntagabend zwischen 19.30 und 19.45 Uhr auf dem genannten Streckenabschnitt unterwegs waren und von dem Audi Avant (Münchner Kennzeichen) gefährdet wurden. Des Weiteren wird um Hinweise gebeten, wem am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr im Ortskern von Höllstein eine Person aufgefallen ist, die mit der Sache zu tun haben könnte. Hinweise nehmen der Polizeiposten Steinen (Tel. 07627/970250) oder das Polizeirevier Lörrach (Tel. 07621/176500) entgegen.