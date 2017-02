Steinen (jab). Eigentlich sollte in der Gemeinderatssitzung am Dienstag ein in der vorangegangenen Sitzung von SPD und Gemeinschaft gemeinsam eingereichter Antrag zur Energieversorgung im Entwicklungsgebiet „Alte Weberei“ behandelt werden. Direkt nach Aufrufen des Tagesordnungspunktes jedoch stellte SPD-Sprecher Rudi Steck den Antrag, das Thema zu verschieben. Begründung: Mittlerweile hätten sich Änderungen und neue Erkenntnisse ergeben; es gebe nun doch noch einige Informationslücken zu schließen. Der Gemeinderat gab dem Absetzungsantrag bei einer Enthaltung statt.

Ursprünglich hatten die beiden Fraktionen beantragt, das neue Baugebiet an das im Steinener Ortskern vorhandene Nahwärmenetz anzubinden. Den Energiewerken Schönau sollte das Wegerecht eingeräumt werden, auf dass diese in der „Alten Weberei“ eine „ökologisch hervorragende und intelligente Verbraucherversorgung mit Modellcharakter“ anlegen und betreiben könne. Zum ersten Punkt gebe es unter dem Stichwort „kalte Fernwärme“ womöglich doch eine alternative und bessere Möglichkeit für eine energetisch sinnvolle Wärmeversorgung. Hier wolle man sich weiter informieren, so Steck.

Zum Thema „Wegerecht“ gebe es unterschiedliche Rechtsauffassungen, was bei der Antragstellung so nicht bekannt gewesen sei. Auch hier müsse man noch zusätzliche Informationen einholen. Einiges an Aufschluss über die Rechtsauffassungen gewährt eine von der Gemeinde eingeholte Stellungnahme des Freiburger Anwaltsbüros W2K, das den Unterlagen für die Gemeinderatssitzung beigefügt war.

Die Anwälte weisen unter anderem darauf hin, dass die Gemeinde grundsätzlich verpflichtet ist, jedem Unternehmen ein Wegenutzungsrecht einzuräumen, das in den Wegen des Neubaugebietes Versorgungsleitungen verlegen und betreiben möchte: Die Gemeinde müsse ihre Wege „diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen“, formulieren die Anwälte. Auch sei die Gemeinde unter Umständen verpflichtet, ein Ausschreibungs- und Vergabeverfahren durchzuführen – eine Pflicht, die der im ursprünglichen Antrag angeregten freihändigen Vergabe an einen ausgewählten Anbieter entgegensteht. Die vergaberechtlichen Anforderungen seien in jedem Fall zu prüfen, empfehlen die Rechtsexperten.