Steinen Viele Probleme rühren von früher her

Keine Klärung hinsichtlich der bestehenden Unsicherheit über die Zukunft des Seniorenzentrums Mühlehof konnte beim SGS-Infoabend erreicht werden. Laut Bürgermeister Gunther Braun, der an der Versammlung teilnahm, konnte im Gemeinderat noch kein Entscheid über offene Fragen gefällt werden.

Von Heiner Fabry

Steinen. Der Fragenkomplex rund um das Seniorenzentrum Mühlehof und eine Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit ist äußerst komplex. Organisatorisch sind die Gemeinde, die Seniorengesellschaft Steinen eV und die Seniorenzentrum Mühlehof gGmbH beteiligt. Im Laufe der Jahre zeigten sich verschiedene Schwachstellen in der Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen den drei Parteien, die eine umgehende Lösung erforderlich machen, da sich zwischenzeitlich auch Förder- und Aufsichtsbehörden sowie das Finanzamt in die Diskussion eingeschaltet hatten.

Kommunikation funktionierte nicht

Als vor drei Jahren festgestellt werden musste, dass die Kommunikation zwischen Gemeinde (Bürgermeister und Gemeinderat) und dem Mühlehof (SGS und gGmbH) nicht funktioniert und Unstimmigkeiten zwischen den Parteien einer konstruktiven Lösung entgegen standen, wurde auf Anraten des Landratsamtes ein externer Moderator einbezogen. Als Moderator konnte der frühere Sozialdezernent des Kreises Waldshut, Reinhard Hoferer, gewonnen werden.

Am Info-Abend legten Birgit Petersen-Mirr (SGS) und Wolfram Uhl (Seniorenzentrum) dar, welche Schwierigkeiten es gibt und welche Maßnahmen SGS und gGmbH bereits ergriffen haben, um die Zukunft des Seniorenzentrums zu sichern. Viele Probleme sind bereits in der Frühzeit des Seniorenzentrums entstanden, da organisatorische Fragen, Fragen der Zuständigkeiten und Verantwortungen, nicht eindeutig geklärt wurden. Hinzu kamen im Laufe der Zeit Änderungen in der Gesetzgebung, die direkten Einfluss auf die Geschäftstätigkeit des Seniorenzentrums haben und dringend der Lösung bedürfen, die aber dann jeweils von den drei betroffenen Partnern mitgetragen werden müssen.

Die Gemeinde hat 1994 Fördermittel für ein Seniorenzentrum beantragt und erhalten. Die mit der Bewilligung der Förderung verbundenen Auflagen wurden nur zum Teil umgesetzt. Daraufhin haben die Förderbehörden bei Bund und Land Zuschüsse in Höhe von 365 000 Euro zurückgefordert. Da inzwischen vom Seniorenzentrum neue Konzeptionen entwickelt wurden, haben die Förderbehörden einer Reduzierung des Regresses auf 105 000 Euro zugestimmt - unter der Bedingung, dass ein von den Förderbehörden vorgelegter Vertrag von Gemeinde und Mühlehof unterschrieben wird. Diese Vertragsunterzeichnung konnte noch nicht vollzogen werden, da noch kein Entscheid des Gemeinderates vorliegt. Noch gravierender ist der Einwand des Finanzamtes, wegen der ständigen Defizite in der „Kaffeemühle“ als einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dem Seniorenzentrum den Status der Gemeinnützigkeit abzuerkennen. Damit wäre der Seniorenzentrum Mühlehof gGmbH der Geschäftsbetrieb in der bisherigen Form nicht mehr möglich.

Gemeinderat soll noch dieses Jahr entscheiden

Abschließend erklärte Birgit Petersen-Mirr: „Wir haben in SGS und Mühlehof gGmbH neue Konzepte entwickelt, Vorschläge für eine Neuausrichtung des Seniorenzentrums erarbeitet und weitere Konzepte für das Betreute Wohnen und die Kaffeemühle gemacht und dies alles dem Bürgermeister und dem Gemeinderat übergeben. Wir haben unseren Teil erledigt. Jetzt ist die Gemeinde am Zug.“

Bürgermeister Gunther Braun versuchte, Zuversicht in den weiteren Bestand des Seniorenzentrums zu vermitteln: „Wir werden weiter unsere schützende Hand über den Mühlehof halten, das Seniorenzentrum wird weiter in der bisherigen Form existieren.“

Auf die Frage aus der Versammlung, warum trotz dreijähriger Arbeit im Moderationsprozess der Gemeinderat noch immer nicht zu einem Entscheid komme, führte der Bürgermeister aus: „Hätte man vor zehn Jahren diese Fragen geklärt, die uns heute beschäftigen, dann wäre vieles einfacher gewesen. Jetzt schalten sich die Behörden ein, und die juristischen Fragen sind viel komplexer geworden.“

Da die Gemeinde jetzt Lösungen vorlegen wolle, die wirklich Bestand haben, lasse man wichtige Fragen von Rechtsanwälten und Fachberatern prüfen. Deren Ergebnisse lägen noch nicht vor, so dass man noch nicht entscheiden könne. „Aber ich kann versichern, dass der Gemeinderat in Kürze seinen Entscheid fassen wird.“ Auf die Nachfrage, was man unter „in Kürze“ verstehen dürfe, präzisierte Bürgermeister Braun: „Noch in diesem Jahr“.

Da an der Hauptversammlung der SGS der vorgesehene Vortrag über den Stand des Moderationsprozesses zwischen der Gemeinde Steinen, SGS und Seniorenzentrum Mühlehof gGmbH mit Beteiligung des Landratsamtes nicht stattfinden konnte, hatte die Vorsitzende der SGS, Birgit Petersen-Mirr, angekündigt, zu dem Thema einen gesonderten Informationsabend durchzuführen. Dieser Info-Abend fand am vergangenen Mittwoch statt.