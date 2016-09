Steinen-Schlächtenhaus (hp). Prominent, mitten in der Landschaft stehend, ist die Hofener Kirche zu einem Wahrzeichen und überdies zu einem beliebten Fotomotiv geworden. Wenn am Sonntag, 11. September, der Einführungsgottesdienst von Pfarrer Christoph Heuberger stattfindet, wird gleichzeitig das 125-jährige Bestehen des Gotteshauses gefeiert. Pfarrer Heuberger hat die Geschichte der Kirche anlässlich des Jubiläums in einem Flyer zusammengefasst.

Vor dem Bau der Hofener Kirche mussten die Gläubigen des Kirchspiels Weitenau, Schlächtenhaus, Endenburg (heute Kirchengemeinde Vorderes Kleines Wiesental) die Kirche des Klosters Weitenau für den Gottesdienst aufsuchen. Da sich die Klosterkirche und das Pfarrhaus Ende des 19. Jahrhunderts in einem sehr schlechten Zustand befanden, wurden Neubauten notwendig.

Am 15. Juni 1890 konnte der Grundstein zum Bau der Kirche auf dem Hofener Buck gelegt werden; das Pfarrhaus wurde unterhalb der Schule errichtet. Nach etwas mehr als einem Jahr Bauzeit konnte das Gotteshaus im November 1891 eingeweiht werden. Der rote Sandstein, der dem Gebäude seinen unverwechselbaren Charakter gibt, stammt übrigens aus der Umgebung.

Die beiden Weltkriege hat die Kirche unbeschadet überstanden. Während des Ersten Weltkriegs konnten die Glocken dank einer List vor dem Einschmelzen bewahrt werden, nicht aber während des Zweiten Weltkriegs. Nach Kriegsende war ein Bestreben der Kirchengemeinde, neue Glocken zu bestellen; am 30. Januar 1949 konnten sie geweiht werden.

Notwendige Sanierungsmaßnahme innen und außen blieben im Laufe der Zeit nicht aus. Die Kirche steht nämlich nicht nur an einem sehr schönen, sondern auch an einem vom Wetter beeinträchtigten Ort. Immer wieder wurde die Kirche bei Stürmen in Mitleidenschaft gezogen, wie etwa 1989 und 1999, als Hunderte von Ziegel zu Bruch gingen.

Das Kirchenjubiläum wird am Sonntag, 11. September, im Rahmen des Einführungsgottesdienstes von Pfarrer Christoph Heuberger begangen. Nach zweijähriger Probedienstzeit hat Heuberger die Pfarrstelle seit 1. September offiziell inne (siehe auch Interview auf dieser Seite). Folgende Kirchen gehören zur Kirchengemeinde Vorderes Kleines Wiesental: evangelische Kirche in Wieslet, evangelische Kirche in Hofen und evangelische Kirche in Endenburg. Der Festgottesdienst am Sonntag, 11. September, beginnt um 14 Uhr in der Kirche. Im Anschluss daran findet in der Steinenberghalle ein Empfang statt.