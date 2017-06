Steinen Wasserhüsli neues Leben eingehaucht

Mit einer Aussellung beginnt am Freitag, 23. Juni, die neue Saison am Kunstprojekt Wasserhüsli in Hägelberg.

Steinen-Hägelberg . Seit der ehemalige Hochbehälter der Gemeinde Steinen auf der „Schönen Aussicht“ Ende 2012 Künstlern überlassen wurde, hat sich das Wasserhüsli zu einem außergewöhnlichen Ort, um Kunst in seiner ganzen Vielfätigkeit zu präsentieren, entwickelt. Wer Kunst im Freien sehen will, kann hoch nach Hägelberg: Dort hat man nicht nur eine „Schöne Aussicht“ und bei entsprechendem Wetter einen wunderbaren Alpenblick, sondern auch eine Galerie in der Natur.

Wo sich noch vor geraumer Zeit 120 Kubikmeter Trinkwasser für den Ortsteil Hägelberg befanden, sind jetzt Skulpturen, Lichtobjekte und Plastiken des Figurenmachers Johann und des Bildhauers Tilo Tscheulin zu sehe.

Die neue Saison mit „außergewöhnlicher Kunst an einem surreal wirkenden Ort inmitten ursprünglicher Natur“ eröffnen die Künstler am Freitag, 23. Juni, um 20 Uhr. Präsentiert werden unter anderem neue Kunstwerke in Bronze, Skulpturen in Stein, Wandobjekte in Öl und Marmor. Außerdem wird die neue bronzene Figur „System“ enthüllt. Die Vernissagegäste erwartet zudem eine Percussion-Performance von Schlagzeugprofessor Pascal Pons. Geboren 1968 in Nizza, studierte Pons Schlagzeug mit Schwerpunkt Mallets und Multi-Percussion in Nizza, Versailles und Freiburg. Pascal Pons ist seit 1996 Dozent an der Musikhochschule Freiburg für Marimba und Vibraphon, seit 2008 Schlagzeugprofessor am Conservatoire de Versailles und seit 2011 an der Musikhochschule Luzern.

Öffnungszeiten: 21. Juni bis 21. Dezember, jeweils am ersten und letzten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr.