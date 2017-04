Steinen Weberei-Areal in Steinen:

Von Anja Bertsch

Das neue Steinener Quartier „Alte Weberei“ geht in die nächste Runde: Bei einer Enthaltung genehmigte der Gemeinderat am Dienstag die vom Ingenieurbüro Leppert vorgestellte Ausführungsplanung zur Erschließung des Baugebietes.

Steinen. Der Startschuss für die Bauarbeiten soll im Sommer fallen; im Oktober 2018 erreicht das Areal voraussichtlich die Baureife. Damit tatsächlich bald mit dem Bau von Wohn- und Gewerbegebäuden begonnen werden kann, sollte die Vermarktung vorher anlaufen, empfahl Daniel Leppert.

Erschließung

Die Planung des Ingenieurbüros Leppert übernimmt in weiten Teilen die Vorschläge des Siegerentwurfs für die Neubebauung des ehemaligen Fabrikareals. Der Entwurf nutze die Flächen optimal aus, halte die Erschließungsflächen gering, um ein Maximum an Wohnraum herauszuholen, lobte Leppert. In einem ersten Schritt muss das Gelände auf dem Fabrikareal um bis zu 1,60 Meter angehoben werden, damit das Niveau von Lörracher Straße und Bahnhofstraße erreicht wird, über die die Zufahrt zum neuen Baugebiet erfolgen soll.

Egertenweg

Die (einzige) Haupterschließungsstraße führt vom Anschluss Egertenweg aus relativ gradlinig einmal quer durchs Baugebiet hindurch in Richtung Mühlehof. Wird in einem zweiten Bauabschnitt auch der östliche Teil des Areals erschlossen, kann nahtlos an den vorhandenen Fußweg angebunden werden. Als reine Wohnerschließungsstraße genüge eine Breite von fünf Meter, erläuterte Leppert; bis zu 2,50 Meter breite Gehwege flankieren die Straße zu beiden Seiten. Straße und Gehweg befinden sich auf einer Höhe und werden allein durch eine kleine Rinne und unterschiedliche Oberflächen voneinander abgegrenzt. Dietmar Ernst (CDU) kritisierte diese „Modeerscheinung“: Die Praxis zeige, dass die einheitliche Höhe von Straße und Gehweg schlicht dazu führe, dass die Autos vermehrt auf Gehwege fahren, um dort zu halten.

Lörracher Straße

Die Anbindung an die Lörracher Straße erfolgt in einer Achse mit der bestehenden Einmündung der Hans-Adolf-Bühler-Straße, so dass hier eine große Kreuzung entsteht. Für Autos aus Richtung Ortskern wird es eine Linksabbiegerspur in Richtung Wohngebiet geben. Der vom Gemeinderat nachdrücklich geforderte Zebrastreifen allerdings sei direkt an diesem Knotenpunkt nicht umsetzbar und habe keine Chance auf Genehmigung durch das Regierungspräsidium, so Leppert. „Die Leute werden sich ihren Weg suchen – wir werden uns Gedanken machen müssen, wie wir die Fußgänger hier schützen“, merkte an dieser Stelle Stephan Mohr (Gemeinschaft) an.

Lörracher Straße

Eine weitere Linksabbiegerspur sollte es nach Wunsch des Regierungspräsidiums (RP) am Abzweig Lörracher Straße/Egertenweg geben. Nach intensiven Diskussionen „konnten wir das abwenden“, erläuterte Leppert. Kompromiss: Ein „Platzhalter“ sorgt dafür, dass die nötige Fläche verfügbar bleibt, falls es doch zur Abbiegespur kommt.

Da die vorhandene Kanalisation durch das neue Wohngebiet „maßlos überlastet“ wäre und überdies in „gewachsenen Strukturen“ verläuft, wird das System völlig neu geregelt. Gleiches gilt für die Wasserversorgung. Ebenfalls verlegt wird im Zuge der Erschließung die Infrastruktur für Breitband/Glasfaser und Fernwärme.

Kosten

Über die geschätzten Kosten der Erschließung wurde die Öffentlichkeit in der Sitzung nicht informiert. Eine Kostenschätzung wurde nur den Gemeinderäten zur Verfügung gestellt.