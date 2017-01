23:23 Wall Street wenig verändert

New York - Gute Geschäftszahlen einiger Banken haben die Wall Street etwas gestützt. Der Dow Jones Industrial rutschte jedoch trotzdem minimal ins Minus und schloss 0,03 Prozent tiefer auf 19 885 Punkten. Der Eurokurs stabilisierte sich bei zuletzt 1,0637 US-Dollar.

23:12 Italien weist Tunesier aus - indirekt Kontakt mit Amri

Rom - Italien hat einen Tunesier ausgewiesen, der indirekt Kontakt mit dem Berliner Attentäter Anis Amri gehabt haben soll. Der 32-Jährige sei im Kontakt mit einem anderen Tunesier, einem angeblichen Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat, gewesen, der wiederum in Verbindung mit Amri gestanden habe, teilte das Innenministerium mit. Auf seiner Facebook-Seite sei islamistisches Propagandamaterial gefunden worden. Ihm wird auch Raub vorgeworfen.

22:52 Belgischer Akw-Reaktor am Abend wieder angefahren

Brüssel - Der nach einem Zwischenfall diese Woche abgeschaltete belgische Reaktor Doel 4 ist am Abend wieder angefahren worden. Der Reaktor hatte sich am Dienstag automatisch abgeschaltet, nachdem im nicht-nuklearen Teil der Anlage Dampf ausgetreten war. Ein Arbeiter wurde verletzt. Ursprünglich sollte der Reaktor in der letzten Nacht wieder eingeschaltet werden.