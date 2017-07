Steinen Wertvolles Fleckchen für Mensch und Natur

Maulburg. Zu einer Begehung an der Wiesen in Maulburg hatte Gerhard Zickenheiner, Grünen-Bundestagskandidat im Wahlkreis Lörrach-Müllheim, in der vergangenen Woche eingeladen. Zu dem Termin konnte Zickenheiner auch Andre Baumann, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg, begrüßen. Ebenfalls mit von der Partie war Gewässerschutzexperte Erich Linsin, der wie Zickenheiner selbst an der Renaturierung der Wiese mitgearbeitet hat.

Thema bei der Begehung war vor allem das Umdenken von Gewässerschutzbehörden und Politik, das in den letzten Jahrzehnten immer mehr zu pragmatischen Lösungen im Naturschutz geführt habe. Die Wiese bei Maulburg konnte da als positives Beispiel gelten: Dank einer Mitte der neunziger Jahre vorgenommenen Änderung im Wassergesetz konnte hier ein Hochwasser im Jahr 1999 genutzt werden, um einen hochwertigen Naherholungsort zu schaffen, welcher auch aus Sicht des Naturschutzes wertvoll ist. Bei dem Hochwasser floss die Wiese damals am Wehr in Maulburg vorbei, und ein mäandrierender Fluss entstand. Statt den Fluss wieder zurückzuzwängen, wurde die Wiese dann in ihrem selbst gewählten Flussbett belassen. „Verwaltung und Politik haben hier den Mut bewiesen, durch Zufall und Witterung entstandene „natürliche“ Renaturierung zuzulassen“, sagte Baumann. Solche Renaturierungsmaßnahmen sind wichtig für den Naturschutz und als Erholungsgebiete für Menschen, waren sich Zickenheiner und die Teilnehmenden einig.

Bei der Begehung blickten die Teilnehmer auch über den Maulburger Wieserand hinaus auf allgemeinere Belange: „Hier im Südwesten haben wir noch eine vielfältige, kleinstrukturierte Landwirtschaft, die häufig im Nebenerwerb betrieben wird“, sagte Gerhard Zickenheiner – es sei wichtig, diese zu erhalten. Gerade für solche kleinen Betriebe sei jedoch jede zusätzliche administrative Aufgabe ein verhältnismäßig großer zusätzlicher Aufwand. Dies solte bei den Förderungsbestimmung besser berücksichtigt werden, so seine Forderung: Pragmatische und praxisnahe Lösungen zu finden, sei wichtig, um der regionalen Wirtschaft sowie dem Naturschutz gerecht zu werden.