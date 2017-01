Steinen-Schlächtenhaus (hjh). Nichts wird’s vorerst mit der Funkübertragungsstelle inklusive Antennenmast, den die Deutsche Funkturm GmbH auf dem Flurstück 940/2 errichten will. Obwohl der Bau- und Umweltausschuss unter Vorbehalt dem Projekt bereits zugestimmt hat, lehnte es der Ortschaftsrat am Donnerstagabend einstimmig ab. Die Herren um Ortsvorsteher Heinrich Stiefvater wollen geklärt wissen, ob die Funkwellen gesundheitsgefährdend sein können, wenn sie aus nächster Näher zu strahlen beginnen. Außerdem bitten sie, auszuloten, ob der Mast weiter weg von der Wohnbebauung ebenfalls wirkungsvoll eingesetzt werden kann. Als Anwohner („Mein Haus ist 70 Meter entfernt von dem geplanten Mast“) selbst betroffen und deshalb befangen abgerückt vom Ratstisch, wollte Felix Frey wissen, ob sich „irgendjemand mal Gedanken darüber gemacht hat, dass die Menschen, die in der Nähe des Funkturms wohnen, durch den Neubau geschädigt werden könnten. Oder haben die Leute, die dort wohnen, einfach nur Pech?“

Stefan Baumgartner glaubte gehört zu haben, dass sich die Strahlung im zulässigen Rahmen bewege. Aber er gab auch zu, dass niemand am Ratstisch Fachmann genug sei, mögliche Auswirkungen auf die Gesundheit beurteilen zu können. Obwohl sich Gemeinderat Rainer Eiche daran erinnerte, dass im Bauausschuss Bedenken in dieser Richtung geäußert worden seien, vermutete Heinrich Stiefvaters Stellvertreter Baumgartner, dass das nicht in einem vertretbaren Rahmen geschehen sei. Dabei sei klar: „Wenn des Ding stoht, stoht’s für die nächste 100 Johr.“ Vorsichtshalber also regt sich im Dorf, das mit dem Bauwerk aus Stahl in den nächsten Jahrzehnten leben muss, Widerstand. Und ehe die offenen Fragen nicht zufriedenstellend beantwortet sind oder begründet wurde, warum es gerade der jetzt anvisierte Standort sein muss, gibt’s von Seiten des Ortschaftsrates auch keine Zustimmung.

Felix Frey beklagte sich in diesem Zusammenhang über die Informationspolitik der Verwaltung, die sich auch im zurückliegenden Jahr immer wieder unangenehm bemerkbar gemacht habe. Er fände es durchaus angemessen, wenn der Ortschaftsrat, der ohnehin nicht allzu viel zu sagen habe, im Vorfeld Zeit genug bekäme, über betreffende Dinge zu beraten und zu beschließen, bevor diese dem Gemeinderat – wie beispielsweise im Fall Funkmast - zur Beurteilung vorgelegt werden.