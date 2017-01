Steinen (hjh). Nach einer Anfangveranstaltung im November lud die Volkshoch­schule Steinen am Mittwochabend zu einem weiteren Treffen „Steinen im Wandel“ ein. Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Gunther Braun und moderiert von Christine Ableidinger-Günther soll es um das Sich-Einmischen gehen.

„Ich wünsche uns, dass Steinen im Wandel ein widerstandsfähiges Pflänzchen wird, aus dem so manches gute Projekt und so mancher interessante Ableger sprießt“, schreibt Christine Ableidinger-Günther auf der neu kreierten Webseite www.steinen-im-wandel.de.

„Klein anfangen“ lautete auch am Mittwoch die Devise. Denn die Zahl der Interessenten hielt sich in überschaubaren Grenzen. Nach ersten kleineren Treffs sollten weitere Gruppen gebildet werden, die sich über Themen wie „Organisation und Kommunikation“, „Wohnkonzepte“ oder „Gewerbeentwicklung“ und „Verkehr“ Gedanken machen. Gedanken, zu denen Oliver Lenz aus Hüsingen an diesem Abend eine Frage stellte, mit der keiner gerechnet hatte und die deshalb sprachlos zur Kenntnis genommen wurde: „Was heißt Steinen im Wandel? Was bedeutet denn das?“

Die Menschen in der Gemeinde realisieren Objekte, bauen und planen, basteln und feilen daran herum. Und keiner sei auf die Idee gekommen, „dass der Wandel doch eigentlich in uns anfangen muss.“ Wenn sich die Bürger im Innern nicht wandeln, wandelt sich das Draußen trotz des unzweifelhaft vorhandenen Team-Spirits nicht. Der Hüsinger empfahl, Menschen im persönlichen Umfeld persönlich anzuschreiben. Durch die einsetzende „Sogwirkung“ könne die „Popularität aufs Doppelte“ gesteigert werden. „Wenn Lokalpolitiker sagen, das notwendige Geld zur Realisierung von Ideen sei nicht vorhanden, hebelt das zunächst die Bereitschaft, sich zu engagieren, aus.“

„Der Wandel kommt nur von innen, nicht von außen. Wir können etwas bauen und umdrehen, dann ist das da und später hat es für uns emotional gar keine Bindung mehr.“ Im Umkehrschluss bedeute das: „Kommt der Wandel aus dem Inneren, entstehen Kräfte, mit denen eine Menge damit anzufangen ist.“

Was Oliver Lenz „auf der Seele gebrannt hat“, dürfte anschließend auch in den kleinen Gruppen nachgewirkt haben, die an diesem Abend in der Grundschule gebildet wurden, um weitere Vorgehensweisen zu besprechen, Prioritäten zu setzen im Wust von „Baustellen“, die es in Zukunft abzuklap-

pern gilt und die Steinens Bürger lange schon beschäftigen: Verkehr (ÖPNV, Bahnschranke, Parkplätze am Bahnhof, Tieflage B 317, Ortsumfahrung, Carsharing, Sicherheit, Radwege), Wohnen (Senioren, Erholung, Mehrgenerationen-Wohnen, bezahlbarer Wohnraum), Freizeit und Natur (Schwimmbad, Wiese, Minigolfplatz, Müll, Erholungswege), Lebensqualität (Kulturzentrum, Bürgerhaus, Gelbes Haus, Flüchtlinge, Schule, Jugendraum) und Gemeindeorgane wie Verwaltung und Gemeinderat. Ganz konkret konzentrierte sich das Interesse der Workshop-Teilnehmer auf die Interessengemeinschaft (IG) Velo, die Siedlungsentwicklung, das Grünkonzept und auf die Sozialkonzepte. Diese vier Gruppen, die sich am Mittwoch herauskristallisierten, fassen ihre Ideen nun in Texten zusammen, die auf der neuen Workshop-Webseite http://www.steinen-im-wandel.de zeitnah veröffentlicht werden.

Weitere Ideen und Vorschläge, auch aus der Bevölkerung, sind willkommen und können über die Mail-Adresse webmaster@steinen-im-wandel.de als Diskussionsgrundlage für die nächsten Treffen der Arbeitsgruppen eingereicht werden.

Bürgermeister Gunther Braun sieht durchaus Chancen, das eine oder andere Problem mit dem nötigen Nachdruck und mit dem Rückhalt in der Bevölkerung sowie im Gemeinderat realisieren zu können.