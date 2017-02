Steinen. Die Musikschule Mittleres Wiesental hat im Januar ein neues Orchesterprojekt gestartet. Schüler der Musikschule konnten dabei eine klassische Orchesterprobe wie in einem Profiorchester erleben, sich in den Klangkörper einfügen und auch Kontakte zu anderen Musikschülern knüpfen, teilt die Musikschule in einer Presseerklärung mit.

Die Leitung übernahm Wilhelm von Dungen, Dirigent des New Philharmonic Sound Orchestra. Die jeweiligen Fachlehrer hatten die Noten mit ihren Schülern vorbereitet und waren bei der Probe aktiv mit dabei. Gespielt wurden Teile aus der „Unvollendeten“ von Schubert und aus einer Mozartsinfonie.

Das Probeangebot erwies sich als voller Erfolg, was schon an der hohen Anmeldezahl von 37 Schülern zu erkennen sei, heißt es in dem Schreiben der Musikschule.

Alle seien gut vorbereitet gekommen und hätten konzentriert und mit Freude gearbeitet. Durch das große Engagement der Teilnehmer sei trotz der kurzen Zeit ein gutes Zusammenspiel mit tollem Orchesterklang entstanden.