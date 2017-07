Steinen Zeitlich limitierte Tempobeschränkung

Steinen-Hüsingen (w). Durch Hüsingen wird ganz schön gerast. Ausgerechnet die Kreisstraße, an der Kindergarten, Turnhalle und Friedhof liegen, wird vom Durchgangsverkehr rege und flott befahren. Aus diesem Grund hat der Ortschaftsrat ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern beantragt.

Die Verkehrsschau am 8. März brachte ein für die Hüsinger Räte nicht zufriedenstellendes Ergebnis. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung wurde das Thema behandelt. Nur auf dem kurzen Stück vor Kindergarten, Gemeindehalle, Bürgerhaus und Friedhof soll es eine Geschwindigkeitsbegrenzung geben, und das auch nur von Montag bis Freitag von 7 bis 17 Uhr. Die Schilder sind bereits installiert. Die Räte wollen das Zusatzschild mit der Zeitbegrenzung weg haben, da der Spielplatz öffentlich ist und nicht nur zum Kindergarten gehört. Ebenso wird die Halle, deren Ausgang zur Straße hin geht, von Kindern außerhalb dieser Zeiten genutzt. Und auch der Friedhofseingang ist nahe der Straße. Man will sich mit einem Schreiben mit diesen Argumenten ans Landratsamt wenden.

Mit einem weiteren Verkehrsanliegen im Dorf wandte sich eine Familie aus der Brunnenstraße an die Ortschaftsräte. Zur Sitzung kamen weitere Anwohner, um das Anliegen zu verdeutlichen. Es werden Bodenmarkierungen oder Schilder gewünscht, die das Parken an Engstellen verbieten. Werde hier geparkt, könne kein weiteres Fahrzeug vorbeifahren, schon gar nicht ein Rettungsfahrzeug. Ein Kleinlaster habe bereits das Scheunendach beschädigt, weil er so nah am Haus vorbeifahren musste. Da es keinen Gehweg gibt, ist hier für Fußgänger eine besondere Gefahrenstelle.

Das Anliegen war schon früher immer wieder Thema im Ortschaftsrat. Das Gremium und Feuerwehrkommandant Stefan Wellinger versicherten, dass die Rettungsgasse von drei Metern noch an vielen weiteren Stellen im Dorf nicht eingehalten wird, wenn dort geparkt wird.