Von Harald Pflüger

Mit seinem neunten Bildband widmet sich Gerhard Schaum dem Steinener Ortsteil Hüsingen, der in diesem Jahr 775-jähriges Bestehen feiern kann. Der Band trägt den Titel „Hüsingen aus vergangenen Zeiten“.

Steinen-Hüsingen. Dass Gerhard Schaum vor sechs Jahren seinen ersten Bildband herausbrachte, ist einem Zufall zu verdanken. Er suchte ein passendes Geburtstagsgeschenk für seine Schwester – ein Foto des Elternhauses. Das war der Beginn einer intensiven Recherchetätigkeit, in deren Verlauf mittlerweile acht Bildbände entstanden sind. In ihnen lässt Gerhard Schaum die Ortsgeschichte wieder lebendig werden. Er nimmt den Betrachter mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Vieles, was auf den Bildern zu sehen ist, gibt es heute nicht mehr, manches hat sich verändert, aber einiges scheint die Zeit überdauert zu haben.

Nun ist, pünktlich zum Jubiläumsjahr, ein Bildband mit Ortsansichten des Steinener Ortsteils erschienen, der 1242 als „Husinchon“ erstmals urkundlich erwähnt wurde und zur St. Blasischen Propstei Weitenau gehörte. Zuvor schon hat Gerhard Schaum im Auftrag der Ortsverwaltung einen Hüsinger Kalender mit Bildern aus seinem reichhaltigen Archiv illustriert.

Die Bildbände, die Gerhard Schaum bislang im Eigenverlag herausgebracht hat, erfreuen sich großer Beliebtheit; was wiederum zu Anregungen aus seiner treuen Leserschaft führt. Er sei mehrfach auf einen Bildband über Hüsingen angesprochen worden, sagt Gerhard Schaum. Ursprünglich sei ein Bildband mit Schwarzweiß-Fotos geplant gewesen. Weil ihm dafür aber noch einige Bilder fehlten, brachte Schaum nun einen farbigen Band mit Fotos aus dem Anfang der 80 er Jahre heraus.

In die Hände spielte Schaum dabei, dass er auf das Archiv eines Planungsbüros zurückgreifen konnte, das die Bilder ursprünglich entsorgen wollte. Entstanden waren die Aufnahmen seinerzeit unter anderem im Zusammenhang mit dem Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ (heute: Unser Dorf hat Zukunft). In mühevoller Arbeit hat Gerhard Schaum die rund 450 Dias – allein 100 davon zeigen Hüsingen – digitalisiert.

Das Titelbild des neuen Kalenders zeigt die so genannte Kessler-Scheune, jenes prominent stehende Gebäude, das auch auf einer Federzeichnung von Fritz Kibiger zu finden ist, das es aber seit dem Sturm „Lothar“ (26. Dezember 1999) nicht mehr gibt.

Doch selbst wenn manche Gebäude entweder der Spitzhacke zum Opfer fielen, einem Neubau weichen mussten oder modernisiert wurden, so ist der Wiedererkennungsfaktor doch hoch. Markantes wie die Kirche, das (ehemalige) Rathaus, der Sternenbrunnen, der älteste Brunnen im Ort, der Hinterdorfbrunnen oder der ehemalige Hochbehälter hat die Zeit überdauert. Nicht überdauert hat hingegen das Edeka-Geschäft; mit dessen Schließung verlor ein weiterer Steinener Ortsteil seinen Tante-Emma-Laden. Andere Liegenschaften wie das ehemalige Feuerwehrgerätehaus oder der Farrenstall wurden einer neuen Nutzung zugeführt. Es sind eben diese markanten, ortsbildprägenden Bauten des Ortes, die Schaum neben Straßenansichten in dem Bildband versammelt hat.

Der Fotoband zeigt auch, wie sehr sich ein Ort in einer relativ überschaubaren Zeitspanne von dreieinhalb Jahrzehnten wandeln kann. Der Band ist aber auch ein Stück Zeitkolorit. Da wirbt ein Doppelzirkus für sein Gastspiel in Rheinfelden, und die Autos sind nicht in den heutigen Trendfarben Silber und Schwarz lackiert, sondern leuchten blau und orange. Der Band zeigt auch den landwirtschaftlich geprägten Charakter des Dorfes. „Ich habe noch nie so viele Misthaufen gesehen“, sagt Schaum. Der Bildband endet mit einem Luftbild von Hüsingen und Impressionen aus dem Jubiläumsdorf.

Übrigens: Der nächste Bildband handelt vom Kriegerdenkmal in Steinen.