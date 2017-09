Studie Deutschland verfehlt EU-Ziel für erneuerbare Energien

Nachrichten-Ticker

09:16 Linda Hamilton spielt in neuem "Terminator"-Film mit

Los Angeles - Nach mehr als 25 Jahren wird US-Schauspielerin Linda Hamilton wieder in der "Terminator"-Reihe zu sehen sein. Das kündigte Filmemacher James Cameron in Los Angeles an, wie mehrere US-Medien berichteten. Hamilton spielte in den ersten beiden Teilen der Science-Fiction-Reihe 1984 und 1991 die weibliche Hauptrolle. Cameron wird laut "Hollywood Reporter" die Neuauflage produzieren, bei den ersten beiden Teilen hatte er Regie geführt. Auch Arnold Schwarzenegger wird wieder in seine alte Rolle schlüpfen.

08:45 Erdbeben in Mexiko tötet mindestens 224 Menschen

Mexiko-Stadt - Bei dem verheerenden Erdbeben in Mexiko sind mindestens 224 Menschen getötet worden. Das sagte Innenminister Miguel Ángel Osorio Chong in einem Fernsehinterview. Angesichts der verzweifelten Rettungsmaßnahmen forderte Präsident Enrique Peña Nieto die Bevölkerung auf, zu Hause zu bleiben. Oberste Priorität habe nun die Suche nach Vermissten und die medizinische Versorgung der Verletzten. Das schwere Erdbeben der Stärke 7,1 hatte sein Zentrum rund 120 Kilometer Luftlinie südöstlich von Mexiko-Stadt.

08:21 Terrorverdächtiger in Schleswig-Holstein festgenommen

Kiel - Ein terrorverdächtiger Syrer ist in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Der 24-Jährige soll Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat sein, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte. Die Polizei griff ihn demnach gestern auf, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Der Mann soll unter anderem in Syrien für den IS gekämpft haben. 2015 soll er der Bundesanwaltschaft zufolge vom IS den Auftrag erhalten haben, nach Europa zu reisen. Im August 2015 sei Majed A. nach Deutschland eingereist.

07:40 "Breaking Bad"-Star Aaron Paul wird Vater

Los Angeles - Der aus der Serie "Breaking Bad" bekannte US-Schauspieler Aaron Paul wird zum ersten Mal Vater. Am Dienstag postete der 38-Jährige auf Instagram ein Bild seiner Frau mit Babybauch und schrieb dazu: "Schaut, was ich gemacht habe. Worte können nicht ausdrücken, wie aufgeregt ich bin, dass dieses kleine Wesen unser Leben erreicht hat." Paul spielte von 2008 bis 2013 in der preisgekrönten Dramaserie Jesse Pinkman, der seinem ehemaligen Chemielehrer Walter White dabei hilft, Drogen herzustellen.