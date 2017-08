Südkorea Nach Raketentest: Südkorea demonstriert militärische Stärke

04:47 Nach Raketentest: Südkorea demonstriert militärische Stärke

Seoul - Nach dem jüngsten Test einer ballistischen Rakete durch Nordkorea hat Südkorea militärische Stärke demonstriert. Vier Kampfjets hätten auf einen Schießplatz nahe der innerkoreanischen Grenze Bomben fallen lassen, teilte ein Sprecher von Präsident Moon Jae In mit. Bei der Übung sei die nordkoreanische Führung als simuliertes Ziel ausgegeben worden, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap. Der Nationale Sicherheitsrat in Südkorea verurteilte den Raketentest durch Nordkorea als Verletzung von UN-Resolutionen. Nordkorea hatte eine Rakete über den Norden Japans hinweg geschossen.

04:10 Schüsse in US-Bücherei - Zwei Tote und vier Verletzte

Clovis - Zwei Menschen sind durch Schüsse in einer Bücherei im US-Bundesstaat New Mexico nach Behördenangaben ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, wie der Direktor der Stadt Clovis, Tom Phelps, der Zeitung "The Eastern New Mexico News" mitteilte. Ein tatverdächtiger Mann sei gefasst worden, erklärte Phelps weiter. Die Polizei hatte das Gebäude mehr als eine Stunde lang umstellt. Eine Augenzeugin teilte der Zeitung mit, dass ein Mann die Bücherei betreten und zunächst in die Luft geschossen habe. Sie habe zusammen mit ihrem Sohn schnell die Flucht ergriffen.