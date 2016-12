Istanbul - Russland und die Türkei wollen nach den Worten des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu noch vor dem Jahreswechsel eine landesweite Waffenruhe in Syrien erreichen. Eine solche Waffenruhe könne "jeden Moment" in Kraft treten, sagte Cavusoglu dem Sender A-Haber in Ankara. Er stehe in ständigem Kontakt mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow. Ziel sei, einen solchen Plan noch vor Beginn des neuen Jahres an diesem Sonntag umzusetzen. Cavusoglu betonte, die Waffenruhe werde sich nicht auf Terrorgruppen wie die Terrormiliz Islamischer Staat erstrecken.