Damaskus - Bei den anstehenden neuen Syrien-Gesprächen rechnet der syrische Machthaber Baschar al-Assad zunächst lediglich mit Verhandlungen über eine Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland. "Es ist nicht klar, ob diese Konferenz sich mit dem politischen Dialog beschäftigen wird, weil bislang unklar ist, wer teilnehmen wird", sagte Assad dem japanischen Sender TBS in einem Interview. Er hoffe aber, dass die Gespräche eine Basis für einen solchen Dialog schaffen würden. Die Gespräche sollen am 23. Januar im kasachischen Astana auch mit zahlreichen Rebellengruppen beginnen.