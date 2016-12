Nachrichten-Ticker

19:57 Bericht: Regierung will heimliches Mitlesen von WhatsApp

Berlin - Die Bundesregierung will nach einem Medienbericht das heimliche Mitlesen von Messenger-Diensten wie WhatsApp bei Terrorverdächtigen rechtlich ermöglichen. Per Gesetz solle erlaubt werden, dass Handys in Zukunft mit einer richterlichen Genehmigung komplett überwacht werden können. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung eine entsprechende Abmachung von Justizminister Heiko Maas und Innenminister Thomas de Maizière. Das Gesetz solle bis zur Bundestagswahl im kommenden September in Kraft treten.

19:43 Evakuierung der Rebellengebiete Aleppos abgeschlossen

Aleppo - Die letzten Zivilisten und Kämpfer haben die verbliebenen Rebellengebiete der lange umkämpften nordsyrischen Stadt Aleppo verlassen. Das berichteten mehrere regierungstreue Medien und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Aus syrischen Armeekreisen hieß es, das Militär werde zeitnah den Vormarsch in die zuletzt noch von oppositionellen Milizen kontrollierten Viertel bekanntgeben. Wenn die regimetreuen Truppen in die bisherigen Rebellengebiete vorgerückt sind, ist Aleppo erstmals seit 2012 wieder vollständig unter Kontrolle der Regierung und ihrer Verbündeten.

19:25 Evakuierung der Rebellengebiete Aleppos beendet

18:53 Queen und ihr Mann fliegen mit Helikopter zum Weihnachtsfest

London - Die britische Königin Elizabeth II. und ihr Mann Philip sind per Hubschrauber in die Weihnachtsferien geflogen. Das erkältete Paar kam am Nachmittag auf dem Landsitz Sandringham in der Grafschaft Norfolk an. Die Queen (90) und Prinz Philip (95) verbringen traditionell die Weihnachtstage dort - und hängen meist noch ein paar Wochen dran. Ursprünglich wollte das Paar schon am Mittwoch von London aus starten und mit der Bahn fahren. Es musste die Reise aber wegen des starken Infekts verschieben.

18:51 Zahl der Salafisten in Deutschland stark gestiegen

Berlin - Die Zahl der radikal-islamischen Salafisten in Deutschland ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Berlin mit, aktuell liege die Zahl der Anhänger dieser besonders konservativen Auslegung des Islam bei 9700 Menschen. Das sind etwa 500 Frauen und Männer mehr als noch vor drei Monaten. Die Zahl der bisher in die Kampfgebiete des IS ausgereisten Islamisten stieg leicht. Verzeichnet wurden außerdem mehr Fälle, in denen Islamisten Kontakt zu Flüchtlingen aufnehmen wollten.